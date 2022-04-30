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Trabzonspor Antalyaspor maçının hakemi Atilla Karaoğlan kimdir? Atilla Karaoğlan nereli ve kaç yaşında? Hangi takımlı?

30.04.2022 19:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor Antalyaspor maçının hakemi Atilla Karaoğlan, heyecanla beklenen maç öncesi futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Trabzonspor Antalyaspor maçı 30 Nisan 2022 Cumartesi (bugün) Medical Park Stad'ında oynanacak. Peki Trabzonspor Antalyaspor maçının hakemi Atilla Karaoğlan kimdir? Atilla Karaoğlan nereli ve kaç yaşında? Hangi takımlı? İşte ayrıntılar...

Trabzonspor Antalyaspor maçının hakemi Atilla Karaoğlan kimdir? Atilla Karaoğlan nereli ve kaç yaşında? Hangi takımlı?

Trabzonspor Antalyaspor maçının hakemi Atilla Karaoğlan, bugün oynanacak maç sebebiyle günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Trabzonspor, Antalyaspor'u konuk edecek. Trabzonspor Antalyaspor maçının hakemi Atilla Karaoğlan kimdir? Atilla Karaoğlan nereli ve kaç yaşında? Hangi takımlı? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz.

TRABZONSPOR ANTALYASPOR MAÇININ HAKEMİ ATİLLA KARAOĞLAN KİMDİR?

Atilla Karaoğlan 22 Haziran 1986 tarihindeSakarya'da doğdu.

Süper Lig'de görev yapan hakem Atilla Karaoğlan'ın asıl mesleği öğretmenliktir.

Atilla Karaoğlan'ın futbol antrenörlüğü mezunu olduğu ve babasının da eski bir futbolcu olduğu biliniyor.

Atilla Karaoğlan hakemliğe 2007 yılında başladı. 2019-2020 sezonundan beri Süper Lig'de maç yöneten Karaoğlan, gördüğü eğitimin, sahadaki hakemliğine büyük katkı sağladığını ifade ediyor.

Atilla Karaoğlan, bugün ulaştığı noktayı, "12 sezonda tırnaklarımla kazıyarak geldim" sözleriyle ifade ediyor.

ATİLLA KARAOĞLAN HANGİ TAKIMLI?

Trabzonspor Antalyaspor maçını yönetecek olması sebebiyle hakem Atilla Karaoğlan ile ilgili çok sayıda detay merak edilirken tecrübeli hakemin hangi takımı tuttuğu da merak konusu oldu. Fakat, Karaoğlan'ın hangi takımı tuttuğu konusuyla ilgili bilgi bulunmamaktadır.

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Antalyaspor Trabzonspor
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