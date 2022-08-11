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Trabzonspor, Atakaş Hatayspor'u konuk edecek

11.08.2022 10:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor, Atakaş Hatayspor'u konuk edecek

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasının açılış maçında sahasında Atakaş Hatayspor'u konuk edecek.

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde yarın oynanacak karşılaşma saat 21.00'de başlayacak.

Bordo-mavililer, geçen sezon ligin 35. haftasında sahasında 2-2 berabere kalarak şampiyonluğunu ilan ettiği Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasının ardından ilk kez taraftarı önüne çıkacak.

Karadeniz ekibi, şampiyonluk sonrasında taraftarların sahaya girmesiyle bakıma alınan statta 103 gün sonra karşılaşma oynayacak.

Demir Grup Sivasspor'u 4-0 yenerek Süper Kupa'yı müzesine getiren ve ligin ilk haftasında İstanbulspor'u deplasmanda 2-0 mağlup ederek sezona iyi başlayan Trabzonspor'da, sakatlıkları bulunan Bruno Peres, Hüseyin Türkmen, Serkan Asan ve Marek Hamsik, Hatayspor maçında forma giyemeyecek.

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