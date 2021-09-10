SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Trabzonspor
  4. Trabzonspor Avcı ile yenilmiyor

Trabzonspor Avcı ile yenilmiyor

10.09.2021 10:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde ligde 15 maçtır yenilgi yüzü görmedi.

Trabzonspor Avcı ile yenilmiyor

Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yenilgiyi unuttu.

En son teknik direktör Avcı'nın görev yaptığı geçen sezonun 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 3-1 mağlup olan bordo-mavililer, daha sonra oynadığı 15 lig maçını kaybetmedi.

Geçen sezon ligin 8. haftasında göreve gelen Abdullah Avcı yönetiminde Karadeniz ekibi, son 15 maçında 7 galibiyet, 8 beraberlik elde etti. Trabzonspor'un Abdullah Avcı ile 186 gündür bileği bükülmedi.

SADECE 3 MAĞLUBİYET

Trabzonspor, teknik direktör Avcı ile ligde 35 maçta sadece 3 mağlubiyet aldı. Karadeniz ekibi, deneyimli teknik adam ile 21 galibiyet elde ederken 11 maçta da sahadan beraberlikle ayrıldı.

2019 - 2020 SEZONUNDAKİ SERİYİ YAKALAYACAK

Trabzonspor, Galatasaray karşısında mağlubiyetle ayrılmaması halinde 2019-2020 sezonundaki yenilmezlik serisini yakalayacak. Bordo-mavililer, söz konusu sezonun 16. haftası ile 31. haftası arasında oynanan 16 lig maçında yenilgi yüzü görmemişti.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uğurcan Trabzon'da kaldıUğurcan Trabzon'da kaldı
PARTNEREser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler'den olay gaf!Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler'den olay gaf!
Abdullah Avcı, ilk peşindeAbdullah Avcı, ilk peşinde
Anahtar Kelimeler:
Abdullah Avcı Süper Lig Galatasaray Futbol Kulübü Trabzonspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

BioNTech aşısı yaptıranlar dikkat! Tarih belli oldu

BioNTech aşısı yaptıranlar dikkat! Tarih belli oldu

Dünyanın duymak istemeyeceği haber Japonya'dan geldi

Dünyanın duymak istemeyeceği haber Japonya'dan geldi

Süper Lig devinde yeni transfer sakatlandı! 2 hafta yok

Süper Lig devinde yeni transfer sakatlandı! 2 hafta yok

A Milli Takım'a Josef transferi! Kendisi açıkladı

A Milli Takım'a Josef transferi! Kendisi açıkladı

F.Bahçe'den ayrılmıştı! Yeni takımı belli oldu

F.Bahçe'den ayrılmıştı! Yeni takımı belli oldu

Galatasaray'ın yeni transferi olay oldu

Galatasaray'ın yeni transferi olay oldu

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Şenol Güneş'in tazminatı dudak uçuklattı

Şenol Güneş'in tazminatı dudak uçuklattı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Hollanda'ya karşı şok skor! 6-1

Hollanda'ya karşı şok skor! 6-1

Şenol Güneş'i istifaya çağırdılar!

Şenol Güneş'i istifaya çağırdılar!

Galatasaray'dan yılın bombası!

Galatasaray'dan yılın bombası!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.