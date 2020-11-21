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Trabzonspor Avcı yönetiminde galibiyet peşinde

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 21.11.2020 11:39 | Son Güncelleme

Süper Lig’in 9. haftasında yarın sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u ağırlayacak Trabzonspor, bu maçı kazanarak kötü gidişata son vermeyi ve yeni teknik direktörü Abdullah Avcı yönetiminde iyi bir başlangıç yapmayı arzuluyor.

Trabzonspor Avcı yönetiminde galibiyet peşinde

Süper Lig’de bu sezon çıktığı 8 maçta yalnızca bir galibiyet alabilen ve son 6 maçta galibiyet yüzü göremeyen Trabzonspor, 9. hafta mücadelesinde yarın konuk edeceği Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısından 3 puanla ayrılarak hem kötü gidişata son vermeyi hem de yeni teknik direktörü Abdullah Avcı yönetiminde iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Medical Park Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak karşılaşmada Erkan Özdamar düdük çalacak.

KADRO DEĞİŞİYOR

Trabzonspor’da tedavi gören Yusuf ile Salih bu maçta forma giyemeyecek. Hüseyin Türkmen ile Kamil Ahmet’in durumları ise yapılacak son kontrollerin ardından netlik kazanacak. Teknik direktör Abdullah Avcı’nın, ligde son oynanan Aytemiz Alanyaspor maçından farklı olarak ilk 11’de Serkan, Kamil Ahmet ve Djaniny’in yerine Marlon, Nwakaeme ile Afobe’ye görev vermesi bekleniyor.

MUHTEMEL KADRO

Bordo-mavililerin yarın oynanacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasına şu 11 ile çıkması bekleniyor: Uğurcan - Pereira, Edgar Ie, Vitor Hugo, Marlon, Flavio, Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme, Afobe.

SAKAT: Yusuf Sarı, Salih Karvazlı, Hüseyin Türkmen, Kamil Ahmet Çörekçi (Belirsiz)

CEZALI: Yok

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