Trabzonspor, Avrupa Ligi’nde tur için umutlandı

2015-16 sezonundan sonra ilk kez katıldığı Avrupa Ligi'ne 3'üncü turdan dahil olan ve deplasmanda Sparta Prag ile oynadığı ilk maçtan 2-0 geriye düşmesine rağmen 2-2 eşitlikle ayrılan bordo-mavililer, 15 Ağustos'ta evinde oynayacağı rövanş karşılaşmasına umutlu hazırlanacak. Deplasmanda 2 gol kaydederek önemli bir avantaj yakalayan Trabzonspor, kendi sahasında oynana karşılaşmadan alacağı galibiyet ya da 0-0, 1-1'lik beraberliklerde turu geçen taraf olacak, 2-2'lik skorda ise maç uzatmalara gidecek. Evinde taraftar desteğini de arkasına alacak olan bordo-mavililer, deplasmanda yakaladığı avantajlı sonuç ile burada adını bir üst tura yazdırmaya hazırlanıyor.

4'Ü HAZIRLIK SON 16 MAÇINDA YENİLGİ YÜZÜ GÖRMEDİ

Bu arada Trabzonspor 26 Şubat'ta Türkiye Kupası çeyrek finalinde 3-1 mağlup olduğu Ümraniyespor müsabakasının ardından 2019 yılında oynadığı son 16 maçta yenilgi yüzü görmedi. 2018-19 sezonunda ligde oynadığı son 11 maçında 8 galibiyet ve 3 beraberlik alan bordo-mavililer, daha sonra yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'da oynanan 4 hazırlık maçından da beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor, Avrupa Ligi 3'üncü ön eleme turu ilk maçında da Sparta Prag ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı.