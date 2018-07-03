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Trabzonspor Aytaç Kara'nın sözleşmesinin feshedildiğini KAP'a bildirdi!

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 03.07.2018 16:05 | Son Güncelleme

Trabzonspor'da Bero'dan sonra Aytaç Kara'yla da yollar ayrıldı. Trabzonspor, Aytaç Kara'nın sözleşmesinin karşılıklı olarak fesh edildiğini açıkladı.

Trabzonspor Aytaç Kara'nın sözleşmesinin feshedildiğini KAP'a bildirdi!

Trabzonspor, geçen sezon Yeni Malatyaspor'da kiralık olarak oynayan Aytaç Kara'nın sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, "Şirketimiz ile futbolcumuz Aytaç Kara arasındaki profesyonel futbolcu sözleşmesi, karşılıklı olarak feshedilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Bordo-mavili kulüp, 25 yaşındaki oyuncuyu 2014-15 sezonunda 2,1 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.

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Trabzonspor aytaç kara

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