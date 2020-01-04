SPOR
  4. Trabzonspor Badou Ndiaye'yi KAP'a bildirdi

Trabzonspor Badou Ndiaye'yi KAP'a bildirdi

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 04.01.2020 17:56 | Son Güncelleme

Trabzonspor, Stoke City'den Badou Ndiaye'nin sezon sonuna kadar kiralandığını resmen duyurdu.

Trabzonspor Badou Ndiaye'yi KAP'a bildirdi

Trabzonspor, Galatasaray'ın eski oyuncularından Badou Ndiaye'nin sezon sonuna kadar 150 bin sterlin karşılığında satın alma opsiyonuyla birlikte kiralandığını duyurdu.

Trabzonspor'un yaptığı açıklamada Ndiaye'nin transfer ücretini ve maliyetini açıkladı. Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Papa Alioune Ndiaye'nin, satın alma opsiyon hakkı kulübümüze ait olmak üzere, sezon sonuna kadar geçici transferi konusunda Stoke City ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Stoke City kulübüne geçici transfer bedeli olarak 150.000.-GBP ödenecektir." ifadeleri yer aldı.

BADOU NDIAYE'NİN ALACAĞI ÜCRET

Bu açıklamanın ardından Senegalli oyuncunun alacağı ücret de duyuruldu. Bordo-mavililer, Ndiaye'ye 6 ay için 1 milyon euro garanti ücret ve menajerlik ücreti olarak da 100 bin euro ödeyecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERŞöhretini paraya çevirdi!Şöhretini paraya çevirdi!
Ahmet Ağaoğlu'dan Hüseyin Çimşir'e destekAhmet Ağaoğlu'dan Hüseyin Çimşir'e destek
Trabzonspor değer kazandıTrabzonspor değer kazandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Badou N'diaye kap maliyeti ne kadar alacak transfer ücreti

En Çok Okunan Haberler

Bir ile müjde! Erdoğan talimatları verdi

Bir ile müjde! Erdoğan talimatları verdi

Konya'daki camide kavga! O anlar güvenlik kamerasında

Konya'daki camide kavga! O anlar güvenlik kamerasında

Galatasaray ayrılığı resmen açıkladı

Galatasaray ayrılığı resmen açıkladı

Fenerbahçe'den forvet hamlesi

Fenerbahçe'den forvet hamlesi

Yeni teknik direktör resmen açıklandı

Yeni teknik direktör resmen açıklandı

Fenerbahçe'de ayrılık! Gidiyor...

Fenerbahçe'de ayrılık! Gidiyor...

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Ünal Karaman'la yollar ayrıldı

Ünal Karaman'la yollar ayrıldı

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Trabzonspor'da flaş ayrılık!

Trabzonspor'da flaş ayrılık!

Trabzonspor, G.Saray'ın eski yıldızı ile anlaştı

Trabzonspor, G.Saray'ın eski yıldızı ile anlaştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trabzonspor Badou Ndiaye'yi KAP'a bildirdi

İşte Ndiaye'nin Trabzonspor'a maliyeti!

Ahmet Ağaoğlu'dan Hüseyin Çimşir'e destek

Ahmet Ağaoğlu'dan Hüseyin Çimşir'e destek

Trabzonspor değer kazandı

Trabzonspor değer kazandı

Trabzonspor, Ndiaye'yi KAP'a bildirdi

Trabzonspor KAP'a bildirdi! Transfer...

Trabzonsporlu futbolculara teklif yağıyor

Trabzonsporlu futbolculara teklif yağıyor

Ahmet Ağaoğlu: Ndiaye'nin kendisiyle ve menajeriyle prensipte anlaştık

Ahmet Ağaoğlu transferi canlı yayında açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.