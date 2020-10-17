Trabzonspor - Başakşehir | CANLI

Milli aranın ardından başlayan Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor ile Başakşehir karşı karşıya geliyor. Ligde 1 puanla son sırada bulunan Başakşehir sezonun ilk 3 puanını almanın peşinde. Diğer yandan Trabzonspor ise zirveye biraz daha yaklaşmak için evinde, Başakşehir'i yenmek istiyor. Trabzonspor - Başakşehir maçı canlı anlatımı haberimizde... TRABZONSPOR - BAŞAKŞEHİR | CANLI 1' İlk düdük geldi, zorlu mücadele başladı... 2' Mücadele orta alanda karşılıklı top kayıplaryla başladı. 4' Visca, ara pasıyla sağdan hareketlenen Caiçara'yı düşündü ama Vitor Hugo araya girerek topu taca gönderdi. 6' Kamil Ahmet'in pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Abdülkadir, şut açısını bulduktan sonra vuruşunu yaptı ama Skrtel'den döndü top... 7' Ceza sahası dışında topla buluşan Baker'ın sert şutunda kaleci Mert sağına uzanarak topu kornere çeldi. 9' Abdülkadir'in kullandığı serbest vuruşta Afobe penaltı noktası üzerinde yükselip kafa vuruşunu yaptı ama Mert üzerine gelen topu rahat bir şekilde kontrol etti. TRABZONSPOR - BAŞAKŞEHİR 11'LER: TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Vitor Hugo, Edgar Ie, Marlon, K. Ahmet, Lewis Baker, Safa Kınalı, A. Ömür, Diabate, Afobe

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Mbombo, Rafael, Mehmet Topal, İrfan Can, Visca, Deniz Türüç, Demba Ba 25. RANDEVU Trabzonspor ile Medipol Başakşehir, Trabzon'da yapacakları maçla ligde 25. kez karşı karşıya gelecek. 2007-2008 sezonunda, o dönemdeki adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile başlayan rekabette bugüne dek oynanan 24 maçın 9'unda Trabzonspor, 7'sinde Medipol Başakşehir galip geldi, 8 müsabakada da taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Karadeniz ekibi, söz konusu maçlarda 39 gol atarken, kalesinde 29 gol gördü. MAÇIN HAKEMİ BAHATTİN ŞİMŞEK Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak olan Trabzonspor - Başakşehir maçının hakemi Bahattin Şimşek, ligde ilk kez bordo-mavililerin maçında düdük çalacak. Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor'un sahasında Başakşehir ile karşılaşacağı maçı hakem Bahattin Şimşek yönetecek. Şimşek'in yardımcılıklarını Mustafa Sönmez ve Osman Gökhan Bilir yapacak. Hakem kararlarıyla ilgili TFF yetkililerine serzenişlerde bulunan bordo-mavili camianın gözü Bahattin Şimşek'in vereceği kararlarda olacak.