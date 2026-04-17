SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Trabzonspor

Trabzonspor, Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında sahasında oynayacağı Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen idmanın ilk bölümünde dinamik ısınma yapıldı. Antrenman, 5’e 2 top kapma çalışmasıyla devam ederken, son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar gerçekleştirildi.

Trabzonspor, Başakşehir karşılaşması hazırlıklarını yarın saat 15.00’te yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

TAHA EMRE İNCE BAŞARILI BİR OPERASYON GEÇİRDİ

Öte yandan Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Beşir, savunma oyuncusu Taha Emre İnce’nin sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu. Beşir, "Futbolcumuz Taha Emre İnce’ye sponsorumuz Acıbadem Fulya Hastanesi’nde Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Mustafa Şengün tarafından, sağ dizinde osteokondral serbest cisim tanısıyla operasyon uygulanmıştır. Sağlık ekibimiz tarafından fizik tedavi ve rehabilitasyon sürecine başlanacak olan oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" dedi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Başakşehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.