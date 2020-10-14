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Trabzonspor- Başakşehir maçını Bahattin Şimşek yönetecek

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 14.10.2020 11:48 | Son Güncelleme

Süper Lig’de 5. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 5. haftasındaki müsabakaları yönetecek hakemleri açıkladı. Haftanın öne çıkan mücadelelerinden biri olan Trabzonspor - Başakşehir maçına MHK, Bahattin Şimşek’i atadı.

Trabzonspor- Başakşehir maçını Bahattin Şimşek yönetecek

Süper Lig'de 5. hafta maçlarının hakemleri açıklandı. Trabzonspor-Medipol Başakşehir karşılaşmasını Bahattin Şimşek yönetecek.

İŞTE LİGİN 5. HAFTASINDA GÖREV ALACAK HAKEMLER:

17 EKİM CUMARTESİ

13.30 Ç.Rizespor - MKE Ankaragücü: Abdulkadir Bitigen
16.00 Kayserispor - DG Sivasspor: Halil Umut Meler
16.00 İH.Konyaspor - Yeni Malatyaspor: Turgut Doman
19.00 Trabzonspor - M.Başakşehir: Bahattin Şimşek

18 EKİM PAZAR

13.30 A.Hatayspor - BB. Erzurumspor: Halis Özkahya
16.00 FT.Antalyaspor - Gazantep FK: Koray Gençerler
16.00 Fatih Karagümrük - Kasımpaşa: Erkan Özdamar
19.00 Göztepe - Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan

19 EKİM PAZARTESİ

20.00 Galatasaray - A.Alanyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu
20.00 Gençlerbirliği - Y.Denizlispor: Mert Güzenge

(İHA)

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