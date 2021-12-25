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Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan transfer açıklaması!

25.12.2021 23:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Spor Toto Süper Lig'in ilk devresini lider bitirmelerinin ardından basın mensuplarına açıklamalar yaptı. Ağaoğlu' taraftarların beklediği transfer sorusuna da çok net cevaplar verdi. İşte detaylar...

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan transfer açıklaması!

Trabzonspor'un Başakşehir ile 0-0 berabere kaldığı maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan başkan Ahmet Ağaoğlu samimi ifadeler kullandı.

"TEBRİKTEN BAŞKA SÖZ YOK"

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"46 puan iyi puan. Çok iyi bir maç oldu. Bir ara Bundesliga izler gibi hissettim. İki direk var, inşallah bu alışkanlık haline gelmez. Oyun olarak kazandık. Yönetim olarak, hocamız ve oyuncuları tebrik etmekten başka söz bulamıyorum. Çizgiyi burada çekiyoruz, Yeni Malatyaspor maçıyla lig bizim için yeniden başlayacak."

"ŞAMPİYONLUK İÇİN ERKEN"

"Şampiyonluk şarkıları için çok erken. Önümüzde 19 maç var. İkinci yarının 5-6 maçı çok önemli. Traftarımız sabırlı olsun. Bu puan kayıpları da olacak."

"YOL UZUN, YÜK AĞIR"

"Daha az kayıpla ve eksikleri tamamlayarak, ikinci yarıda mevcut çizgimizi devam ettirmek istiyoruz. Yolun bizi nereye götüreceğini görüyoruz. Yolumuz uzun, yükümüz ağır."

"SAKIN TEŞEBBÜS ETMEYİN!"

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"İlk yarı sonuna kadar hakemlerle ilgili konuşmama kararı aldık. Bizim için son düdük ilk yarıda çaldı. Ortada dolaşan söylentiler, algı üzerine konuşmak istiyorum. 2019-2020'nin senaryosunu raftan indirip, tozunu alarak önümüze koymaya çalışıyorlarsa... Sakın böyle bir şeye teşebbüs etmeyin. Sakın diyorum. Herkes işini yapsın."

"ANADOLU SESİNİ DUYURAMIYOR"

"Trabzonspor Başkanı konuşuyor 11 mikrofon, 8-10 kamera! Bir başka Anadolu kulübü başkanı ise maç sonu 2-3 mikrofon buluyor. Sesini duyaracak mikrofon bulamıyor."

"O KUPA, TÜM TÜRKİYE'NİN KUPASI OLACAK"

"Trabzonspor'un elinde kupa yükselirse, o Trabzonspor'un elinde yükselen bir kupa değil, Anadolu kulüplerinin de adaletli ülke futbolu adına verdikleri mücelenin kupası olarak yükselir. Bu kupanın sahibi Trabzonspor olmaz, bu kupanın sahibi tüm Anadolu'dur. Hatta tüm kulüplerimizdir. Üç büyük kulübü, Başakşehir'i de bu kapsamın dışında tutmuyorum."

"TFF SOMUT ADIM ATMALI"

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"Temsilciler kurulu hakkındaki iddialarla iglili TFF'den resmi bir açıklama ve somut bir adım göremedik. Bu vahim bir konu. 35 senelik yöneticilik yapan insanlar olarak neyin, ne olduğunu biliyoruz. Ancak TFF'nin de temiz futbol için radikal adımlar atması lazım. Ya da ortaya atılan iddialar gerçeği yansıtmıyorsa, o iftiraların altıldığı insanı temize çıkarmalılar."

"MHK'DE TORPİL İDDİALARI VAR"

"Üst klasmana yükselecek hakemler için de torpilliler ve torpilsizler olarak ikiye ayrılma! Üste terfi için verilen isimler olduğu iddia ve ifade ediliyor. MHK ve TFF'den açıklama bekliyoruz."

TRANSFER SÖZLERİ...

"Yazılı teklif yok ama yurt içinden ve yurt dışından arayanlar oldu. Bazı oyuncularımızla ilgili düşüncelerimizi sordular. Takımla ilgili karar Abdullah Avcı'dadır.Bugünkü kurdan 5-6 Milyon Euro harcama limitimiz var ama bu tablo, kasamızda bu paranın olduğu anlamına gelmiyor."

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