Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan taraftarlara müjde! ''Yılda, 50 milyon Euro seviyesinde gelir elde ediyoruz"

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, bordo-mavililerin gidişatı hakkında konuştu.

"GELİR OLARAK 45-50 MİLYON EURO SEVİYESİNDEYİZ"

"Bu sene bizim için iyi başlayan bir sene olmadı. Saha sonuçlarından dolayı tüm camiaya karşı mahcubuz. Ama Şenol Hocamızla birlikte en kısa sürede bu mahcubiyeti gidereceğimize dair inancımız tam. Trabzonspor başkanlığı, daha önce de söyledim, benim bu hayatta gelebileceğim en onurlu ve şerefli görev. 20 aydır bu görevdeyim. 20 ayda ekonomik olarak önemli işler yaptık. Sahada çok başarılı olduğumuzu söyleyemem. Geçen yılı üçüncü bitirdik. Bu yıl da hedefimiz ligi en üst sıralarda bitirmek. Ekonomik olarak önemli işler yaptık. Trabzonspor'un 2-3 tane büyük problemi var ekonomik anlamda. En önemli sorun, gelir-gider dengesizliği. Şu anda yaklaşık olarak takım maliyetimiz 35 milyon Euro seviyelerinde. Buna bonuslar da ekleniyor. Bunun üzerine vergi maliyeti var. Baktığınız zaman Trabzonspor şu anda yılda 45-50 milyon Euro seviyesinde geride gelir olarak."

"815 MİLYON TL CİVARINDA BİR FAİZDEN KULÜBÜ KURTARDIK"

"Bir defa her yıl bu rakamın bulunması lazım. Bunları yaparken, üzerine bir de geçen yıllardan kalan ciddi bir borçla biz burayı almıştık. Bir defa daha söyleyeyim, biz aldığımızda 3 Milyar civarında bir borçla aldık. 20 aydır buradayız. 20 ayda gelen faiz 2.2 milyar seviyelerinde falan. Bir de ekside olduğumuz bakiyeyi kapattık. 9 Milyar para bulduk, bu para nerede diye konuşuluyor, bu para burada. Bankalar Birliği'nden çıkmasak yılda 815 milyon TL civarında bir faizden kulübü kurtardık. Bitti mi, bitmedi. Trabzonspor'un şu saatten sonra önündeki en büyük sorun vergi borcu."

"9 MİLYAR'A YAKIN PARAYI KARŞILIKSIZ, HİÇ KREDİ KULLANMADAN KASAYA SOKTUK"

"Trabzonspor'un gelir kalemi yaratması, gelirini arttırması lazım. Bu gelirlerle, Trabzonspor'un bir an önce vergi borcundan kurtulması lazım. Bu faiz yapısıyla, bunun sürdürülebilirliği yok. "Geldiğimden beri söylüyorum, ben borcu ödemeye talibim. Bundan hiç kaçmadım, bir dakika bile geri adım atmadım. Bugüne kadar da 9 milyara yakın parayı karşılıksız, hiç kredi kullanmadan kasaya soktuk. Ödemelerimizi yaptık."

"ÇOK ÖNEMLİ PROJELER VAR"

"Önümüzde bir kongre süreci var. Ben daha önce de söyledim, bu kongre sürecinden sonra, çok önemli 3 projemiz var. Arazi üzerine projelerimiz var. Diğer İstanbul takımlarının yaptığı gibi bunları bir an önce bünyemize katmamız gerekiyor. Bir an önce bu projeleri gerçekleştirip, Trabzonspor'u ekonomik özgürlüğüne kavuşturmak istiyoruz."