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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan PFDK'ya sevk edildi! Doğan ile birlikte 5 Süper Lig kulübüde PFDK'da...

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
28.02.2025 21:58
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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, kulüp sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda yer alan 'futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar' nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi. Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın 'çirkin ve kötü tezahürat' sebebiyle kurula sevk edildiği belirtildi. Trabzonspor'un ise 'saha olayları' ve sosyal medya hesabındaki 'futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar' dolayısıyla kurula sevki gerçekleşti.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan PFDK'ya sevk edildi! Doğan ile birlikte 5 Süper Lig kulübüde PFDK'da...

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği’nce 28.02.2025 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na yapılan sevkler açıklandı. TFF'den yapılan açıklamaya göre, Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasının 3. haftasında oynanan maçlarda yaşanan çeşitli disiplin ihlalleri sebebiyle Süper Lig ekipleri Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor, Gaziantep FK ile Çaykur Rizespor, PFDK'ye sevk edildi.

YAPILAN SEVKLER ŞU ŞEKİLDE:

"1- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü’nün 25.02.2025 tarihinde oynanan ONVO ANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü’nün 26.02.2025 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş. - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca ve kulüp sosyal medya (X) hesabından 26.02.2025 tarihinde yapılan paylaşımda yer alan “futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü Başkanı ERTUĞRUL DOĞAN’ın kulüp sosyal medya (X) hesabından 26.02.2025 tarihinde yapılan paylaşım ile 26.02.2025 tarihinde medyada yapmış olduğu beyanlarında yer alan “futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Kulübü’nün 26.02.2025 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş. - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.’nin 27.02.2025 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. - FENERBAHÇE A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Sportif Ekipman Talimatı’nın 22/1 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü’nün 27.02.2025 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. - FENERBAHÇE A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Trabzonspor beşiktaş
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