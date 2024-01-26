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Trabzonspor başkanı transferi resmen açıkladı! ''Abdülkadir Ömür gitmek istiyor''

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
26.01.2024 23:17 | Son Güncelleme:
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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Abdülkadir Ömür'ün takımdan ayrılmak istediğini resmen açıkladı.

Trabzonspor başkanı transferi resmen açıkladı! ''Abdülkadir Ömür gitmek istiyor''
Abdülkadir Ömür

Abdülkadir Ömür

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Trabzonspor
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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, A Spor'da transfer gündemine dair açıklamalarda bulundu.

"ABDÜLKADİR ÖMÜR AYRILMAK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ"

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Abdülkadir Ömür'ün transferine dair konuşan Doğan, "Abdülkadir Ömür ayrılmak istediğini söyledi. Trabzonspor’un çıkarlarına uygun bir teklif getirirse ayrılacak. Şu an olan tekliflere Abdülkadir gitmek istemiyor. Dolayısıyla şu an konu ortada." açıklamasını yaptı.

HULL CITY İDDİASI

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Hull City, Trabzonspor ve Abdülkadir Ömür ile anlaşmaya vardı. Abdülkadir Ömür’ün pazartesi günü sağlık kontrolü için İngiltere’ye gitmesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Abdülkadir Ömür
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