Trabzonspor başkanı transferi resmen açıkladı! ''Abdülkadir Ömür gitmek istiyor''

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, A Spor'da transfer gündemine dair açıklamalarda bulundu.

"ABDÜLKADİR ÖMÜR AYRILMAK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ"

Abdülkadir Ömür'ün transferine dair konuşan Doğan, "Abdülkadir Ömür ayrılmak istediğini söyledi. Trabzonspor’un çıkarlarına uygun bir teklif getirirse ayrılacak. Şu an olan tekliflere Abdülkadir gitmek istemiyor. Dolayısıyla şu an konu ortada." açıklamasını yaptı.

HULL CITY İDDİASI

Hull City, Trabzonspor ve Abdülkadir Ömür ile anlaşmaya vardı. Abdülkadir Ömür’ün pazartesi günü sağlık kontrolü için İngiltere’ye gitmesi bekleniyor.





