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Trabzonspor başkanlık seçimi ne zaman, hangi gün? Trabzonspor Başkanı belli oluyor!

14.03.2023 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor ile ilgili son dakika gelişmeleri kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve teknik direktör Abdullah Avcı'nın istifasının ardından yakından takip ediliyor. Bordo-Mavili Kulüpte adaylığını duyuran tek kişi Ertuğrul Doğan oldu. Gözler, seçim tarihine çevrildi. Peki, Trabzonspor başkanlık seçimi ne zaman, hangi gün? Trabzonspor başkanı kim olacak? İşte detaylar...

Trabzonspor başkanlık seçimi ne zaman, hangi gün? Trabzonspor Başkanı belli oluyor!

Trabzonspor başkanlık seçimi ne zaman yapılacağı merak konusu olurken Bordo Mavili taraftarlar arama motorlarında konuya dair yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Bilindiği üzere Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun ardından Teknik Direktör Abdullah Avcı da Ümraniye yenilgisinin getirdiği istifa tezahüratları nedeniyle görevinden ayrıldı. Kulüpte adaylığını duyuran tek isim Ertuğrul Doğan oldu. "Trabzonspor başkanı kim olacak?" sorusunun yanıtı merak konusu olurken, gözler, Trabzonspor başkanlık seçim tarihine çevrildi.

TRABZONSPOR BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN?

Trabzonspor Başkanlık seçimi için geri sayım sürüyor.

Trabzonspor Kulübü Seçimli Olağanüstü Genel Kurulu toplanıyor.

Trabzonspor Kulübü’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"Tüzüğümüzün 30. maddesine istinaden kulübümüzün Seçimli Olağanüstü Genel Kurulu’nun aşağıdaki gündemle 18-19 Mart 2023 tarihlerinde “Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Trabzon” adresinde saat 09.00’da yapılmasına, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının, çoğunluk aranmaksızın, aynı gündemle 25-26 Mart 2023 tarihlerinde “Hayri Gür Spor Salonu Trabzon” adresinde 09.00 – 16.00 saatleri arasında yapılmasına karar verilmiştir"

TRABZONSPOR BAŞKANI KİM OLACAK?

Ertuğrul Doğan, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun istifa etmesi sonrası adaylığını açıkladı.

25-26 Mart’ta yapılacak başkanlık seçimi nedeniyle kulüpte belirsizlik havası hakim. Ancak süreç milli araya denk geldiği için hoca konusunda yeterli zaman var.

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