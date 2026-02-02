Trabzonspor, Benfica'nın genç yeteneği Ivan Lima'yı transfer etmek için harekete geçti!

Bordo-Mavililer, Jose Mourinho'nun güvenini kazanan genç oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor

Trabzonspor, transfer döneminde sürpriz bir hamle yaparak Benfica'nın genç yeteneği Ivan Lima'yı kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Portekiz basınında yer alan haberlere göre, Bordo-Mavililer, 20 yaşındaki kanat oyuncusunu kiralık olarak transfer etmek istiyor. Ivan Lima, Benfica altyapısından yetişmiş ve Jose Mourinho'nun Benfica'daki ilk dönemlerinde A takıma yükselmişti. Hızı, tekniği ve oyun zekasıyla dikkat çeken Lima, Portekiz futbolunun gelecek vadeden oyuncuları arasında gösteriliyordu. Ancak genç oyuncu, son dönemde Benfica A takımında forma şansı bulmakta zorlanmış ve yeniden Benfica B takımına gönderilmişti.

FATİH TEKKE İSTEDİ!

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'nin, Ivan Lima'yı yakından takip ettiği ve oyuncunun potansiyeline inandığı belirtiliyor. Tekke'nin, Lima'yı takımın hücum hattına dinamizm katacak bir oyuncu olarak gördüğü ve transferi için yönetime rapor verdiği ifade ediliyor. Trabzonspor yönetiminin de, teknik direktörün raporu doğrultusunda Benfica ile görüşmelere başladığı ve transferi kısa sürede sonuçlandırmak istediği belirtiliyor.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgilere göre, Trabzonspor, Ivan Lima için Benfica'ya resmi teklifte bulundu. Benfica'nın, oyuncunun kiralık transferine sıcak baktığı ve iki kulüp arasında görüşmelerin devam ettiği öğrenildi. Transferin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

Ivan Lima'nın transferi, Trabzonspor taraftarları arasında heyecan yaratırken, oyuncunun performansı merakla bekleniyor. Genç oyuncunun, Süper Lig'e uyum sağlaması ve potansiyelini sahaya yansıtması durumunda, Trabzonspor'a önemli katkılar sağlayabileceği düşünülüyor. Transferin gerçekleşmesi halinde, Ivan Lima'nın Trabzonspor'da nasıl bir performans sergileyeceği ve takımın başarısına ne kadar katkı sağlayacağı, futbolseverler tarafından yakından takip edilecek.