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Trabzonspor, Benkovic transferini açıkladı! Anlaşmanın detayları da kısa süre içinde paylaşıldı

10.07.2023 19:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor, Filip Benkovic'in satın alma opsiyonuyla kiralandığını açıkladı.

Trabzonspor, Udinese'den Filip Benkovic transferini açıkladı. Bordo-mavililerin uzun zamandır peşinde olduğu bu transferin açıklanmasının ardından tüm detaylar da paylaşıldı.

İŞTE TRABZONSPOR'DAN YAPILAN AÇIKLAMA:

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"Profesyonel futbolcu Filip Benkovic ile aşağıdaki şekilde anlaşma sağlanmıştır.

2023-24 futbol sezonu kiralama dönemi için 1.100.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde; futbolcu ile olan sözleşme 2+1 yıl olarak gerçekleşecektir.

Buna göre; Futbolcuya,

2024-25 sezonu için 1.200.000.-EUR,

2025-26 sezonu için 1.300.000.-EUR,

2026-27 opsiyon sezonu için 1.300.000.-EUR garanti ücret ödenecektir."


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