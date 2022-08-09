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Trabzonspor, Berat Özdemir'in ayrılığını resmen açıkladı! Milli futbolcu, El İttifak’a transfer oldu...

09.08.2022 13:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonsporlu Berat Özdemir, Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden El İttifak’a transfer oldu. Geçen sezonu Süper Lig’de şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor’da 2022-2023 sezonu transfer çalışmaları devam ediyor. Bordo-mavililerde Berat Özdemir, Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden El İttifak’a transfer oldu. Kulübünten yapılan açıklamada, "Berat Özdemir’e kulübümüz için verdiği emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Trabzonspor, Berat Özdemir'in ayrılığını resmen açıkladı! Milli futbolcu, El İttifak’a transfer oldu...

Süper Lig’in son şampiyonu Trabzonspor’un oyuncularından Berat Özdemir’in Suudi Arabistan ekibi Ettifaq FC’ye transferi tamamlandı.

Trabzonspor’dan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre; Ettifaq FC kulübü Berat’ın sözleşmesinin fesih bedeli olarak bordo mavili kulübe 2.5 milyon Euro ödeme yapılacak. Berat’ın üçüncü bir kulübe transferi halinde ise 2.5 milyon Euro’yu aşan kısmın yüzde 15’i Ettifaq FC tarafından Trabzonspor’a ödenecek.

BERAT'TAN DUYGUSAL VEDA

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2020-21 sezonu devre arasında Gençlerbirliği’nden transfer edilen ve 4.5 yıllık anlaşması bulunan Berat Özdemir, bordo mavili takıma veda etti.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan oyuncu, “Yaklaşık 1 buçuk yıl önce altyapısında yetiştiğim Gençlerbirliği’nden dışarı ilk adımımı atarak bir başka hayalimi gerçekleştireceğim yer olan yuvam gibi gördüğüm Trabzonspor’a geldim. Genç bir çocukken beni Ankara’dan Trabzon’a getiren yolculuk kısa sürede hayatıma bir şampiyonluk, iki de Süper Kupa kattı. Buraya gelirken ‘Taş Mektep’te bir isyanla kurulan Gençlerbirliği’nden, ülkedeki futbol düzenine isyanla kurulan ve şampiyonluklar kazanan Trabzonspor’a geldim’ demiştim. Bu isyanı ve coşkuyu sahaya çıktığım her an yanımda hissettim. Koşarken ayaklarıma güç, ciğerlerime nefes olan bu isyana, bu desteğe ömrümün sonuna kadar minnettar kalacağım. Yazılan tarihin bir parçası olmanın gururunu yaşadım ve hep yaşayacağım. Bazen şartlar yeni hedefler için yeni bir sayfa açmayı insanın önüne getiriverir. Ve beraberinde gelen değişim bazen tercih bazen zorunluluktur. Karadeniz’in mavisine bordoyu ekleyen, yağmurda, çamurda yanımızda olan ‘Sen hayatımda anlam/sen bu hayatta kavgam’ diyen taraftarımızı ise gideceğim yere kalbimde götürüyorum. Umarım zaferlere yenileri eklenir ve bordo mavi fırtına devam eder. Hakkınızı helal edin” ifadelerini kullandı.

Trabzonspor Kulübü’nden yayınlanan veda mesajında da, “Berat Özdemir'e kulübümüz için verdiği emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.

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