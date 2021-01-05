Trabzonspor, Berat Özdemir transferini KAP'a bildirdi

Trabzonspor, Gençlerbirliği'nden Berat Özdemir için mutlu sona ulaştı. Bordo Mavililer, oyuncunun transferi için anlaşmanın sağlandığını açıkladı. Trabzonspor anlaşmaya göre Gençlerbirliği'ne 2 milyon 500 bin Euro ödeneceğini duyurdu.

Trabzonspor'dan Berat Özdemir açıklaması

Trabzonspor'dan konuyla ilgili şu açıklama yapıldı:

"Profesyonel futbolcu Berat Ayberk Özdemir'in kulübümüze transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Gençlerbirliği Spor Kulübü'ne sözleşme fesih bedeli olarak, 2.500.000.-EUR ödenecektir.

Ayrıca, Gençlerbirliği Spor Kulübü'ne; Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilen transfer bedelinin, Gençlerbirliği Spor Kulübü'ne ödenecek tutardan sonra kalan kısmın %20'si ödenecektir."

Gençlerbirliği altyapısında yetişen Berat Özdemir bu sezon ligde 13 maça çıkıp 3 gol kaydetti.

