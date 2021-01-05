SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Trabzonspor
  4. Trabzonspor, Berat Özdemir transferini KAP'a bildirdi

Trabzonspor, Berat Özdemir transferini KAP'a bildirdi

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 05.01.2021 20:20 | Son Güncelleme

Trabzonspor Kulübü, Berat Özdemir'in transferi konusunda Gençlerbirliği ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Trabzonspor, Berat Özdemir transferini KAP'a bildirdi

Trabzonspor, Gençlerbirliği'nden Berat Özdemir için mutlu sona ulaştı. Bordo Mavililer, oyuncunun transferi için anlaşmanın sağlandığını açıkladı. Trabzonspor anlaşmaya göre Gençlerbirliği'ne 2 milyon 500 bin Euro ödeneceğini duyurdu.

Trabzonspor'dan Berat Özdemir açıklaması

Trabzonspor'dan konuyla ilgili şu açıklama yapıldı:

"Profesyonel futbolcu Berat Ayberk Özdemir'in kulübümüze transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Gençlerbirliği Spor Kulübü'ne sözleşme fesih bedeli olarak, 2.500.000.-EUR ödenecektir.

Ayrıca, Gençlerbirliği Spor Kulübü'ne; Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilen transfer bedelinin, Gençlerbirliği Spor Kulübü'ne ödenecek tutardan sonra kalan kısmın %20'si ödenecektir."

Gençlerbirliği altyapısında yetişen Berat Özdemir bu sezon ligde 13 maça çıkıp 3 gol kaydetti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Bella tatilde! Bella tatilde!
Transfer resmen açıklandı! TFF'ye bildirildi...Transfer resmen açıklandı! TFF'ye bildirildi...
En güzel Beşiktaş sözleriEn güzel Beşiktaş sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Büyük ikramiye kazanan talihli çekini aldı
Büyük ikramiye kazanan talihli çekini aldı
Erdoğan'dan sürpriz ziyaret!
Erdoğan'dan sürpriz ziyaret!
Süper Lig devinden Hagi bombası!
Süper Lig devinden Hagi bombası!
Omar futbola geri dönebilecek mi? İşte son durumu...
Omar futbola geri dönebilecek mi? İşte son durumu...
Mehmet Demirkol'dan Rıdvan Dilmen'e ağır sözler
Mehmet Demirkol'dan Rıdvan Dilmen'e ağır sözler
Berat Özdemir transferinde mutlu son! Anlaşma tamam!
Berat Özdemir transferinde mutlu son! Anlaşma tamam!
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!
2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!
Süper Lig'de korkutan olay
Süper Lig'de korkutan olay
Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor
Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor
Efsane isim hayatını kaybetti
Efsane isim hayatını kaybetti
Nihat Özdemir seyircili maçlar için tarih verdi!
Nihat Özdemir seyircili maçlar için tarih verdi!
Yılın ilk bombası! İşte yeni takımı...
Yılın ilk bombası! İşte yeni takımı...
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trabzonspor, Berat Özdemir transferini KAP'a bildirdi
Trabzonspor transferi KAP'a bildirdi!
Karagümrük, Gaston Campi ve Vegar Eggen Hedenstad transferini açıkladı!
Transfer resmen açıklandı! TFF'ye bildirildi...
Berat Özdemir transferinde mutlu son
Berat Özdemir transferinde mutlu son! Anlaşma tamam!
Trabzonspor'un Gheorghe Hagi'ye teklif götürdüğü ortaya çıktı
Süper Lig devinden Hagi bombası!
Fatih Karagümrük, Trabzonspor'dan Campi'yi kiraladı
Karagümrük'ten bir transfer daha!
Benik Afobe ile Trabzonspor'un yolları ayrılıyor
Süper Lig devinde art arda ikinci ayrılık
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.