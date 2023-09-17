SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI! Süper Lig Trabzonspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Maçta bordo mavi fırtınası!

TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI! Süper Lig Trabzonspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Maçta bordo mavi fırtınası!

17.09.2023 14:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor Beşiktaş maç sonucu araştırılıyor. Milli aranın sona ermesinin ardından bordo mavililer kendi sahalarında siyah beyazlıları konuk etti. Teknik direktör Nenad Bjelica'nın çalıştırdığı bordo mavili ekipte Joaquin Fernandez, Hüseyin Türkmen ve Mislav Orsic'in sakatlıkları bulunuyor. Takıma yeni transfer olan Batista Mendy, Berat Özdemir, Paul Onuachu ve Umut Güneş'in ise ilk kez kadroda yer almadı. Peki, Trabzonspor Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda? Maçta bordo mavi fırtınası!

Trabzonspor Beşiktaş maçı canlı olarak yayınlandı. Süper Lig'in 5. haftasında Papara Park'ta oynanan maç, Trabzonspor'un 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Teknik direktör Nenad Bjelica'nın öğrencileri Şenol Güneş'in çalıştırdığı siyah beyazlılarla karşı karşıya geldi. Şenol Güneş'in çalıştırdığı siyah beyazlılar Papara Park'ta oynanan maçtan galibiyetle ayrılmayı amaçladı fakat ev sahibi Trabzonspor Beşiktaş'ı farklı mağlup etti. Trabzonspor Beşiktaş maç sonucu ekranı sporseverler tarafından internette araştırılıyor. İşte, Trabzonspor Beşiktaş maçıyla ilgili detaylar...

TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor Beşiktaş maçı bugün (17 Eylül 2023 Pazar) saat 20.00'de başladı.

TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor Beşiktaş maçı beIN Sports 1'de canlı olarak ekrana geldi.

Trabzonspor Beşiktaş maçında Hakem Volkan Bayarslan düdük çaldı. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Serkan Çimebn ve Deniz Caner Özaral yaptı. Maçın dördüncü hakemi ise Tugay Kaan Numanoğlu olarak açıklandı.

41

TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ MAÇINDA 11'LER

Trabzonspor 11'i: Uğurcan, Mehmet Can, Baniya, Benkovic, Eren, Mendy, Bakasetas, Bardhi, Visca, Trezeguet, Onuachu.

Beşiktaş 11'i: Mert, Rosier, Necip, Colley, Masuaku, Rashica, Salih, Hadziahmetoviç, Gedson, Muleka, Aboubakar.

TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI ÖNCESİ NEFESLER TUTULDU

Beşiktaş, bu sezon ligde çıktığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik yaşadı. Siyah beyazlılar böylelikle hanesine 7 puan yazdırdı.

VavaCars Fatih Karagümrük'ü 1-0 ve EMS Yapı Sivasspor'u 2-0 yenen Beşiktaş, Pendikspor ile de 1-1 berabere kaldı. Bilindiği üzere siyah beyazlıların Süper Lig'in 3. haftasında Yukatel Adana Demirspor ile oynaması gereken karşılaşma, iki takımın Avrupa kupalarındaki müsabakaları sebebiyle ertelenmişti.

Süper Lig'in geride kalan 4 haftasında 2'şer galibiyet ve yenilgisi bulunan Trabzonspor ise 6 puan elde etti.

TRABZONSPOR ARZU ETTİĞİ BAŞLANGICI YAPAMADI

Bu sezon ligde çıktığı 4 karşılaşmada 2 üsütnlük ve 2 yenilgi alan Trabzonspor 6 puanla arzu ettiği başlangıcı yapamamış oldu.

Trabzonspor sahasında Bitexen Antalyaspor'u 1-0 mağlup ettikten sonra İstanbul'da Galatasaray'a 2-0 yenilgi. Ligin üçüncü haftasında sahasında Çaykur Rizespor'a karşı 3-2'lik yenilgiyle sahadan ayrılan Trabzonspor, Kasımpaşa'yı deplasmanda 5-1'lik sonuçla geçti.

TRABZONSPOR'DA 3 EKSİK

Mislav Orsic, Joaquin Fernandez ve Hüseyin Türkmen'in sakatlıkları bulunuyor. Yeni transfer Nicolas Pepe'nin durumunun ise Trabzonspor - Beşiktaş maçı öncesi belli olması bekleniyor.

Öte yandan yeni transferler Paul Onuachu, Batista Mendy, Berat Özdemir ve Umut Güneş'in ilk kez maç kadrosunda yer almaları bekleniyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Trabzonspor'dan göndermeli paylaşım!Trabzonspor'dan göndermeli paylaşım!
Dev maçta Trabzonspor fırtınası!Dev maçta Trabzonspor fırtınası!
İsmail Kartal'dan maç sonu 6 numara açıklaması! "B planımız..."İsmail Kartal'dan maç sonu 6 numara açıklaması! "B planımız..."
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig trabzonspor beşiktaş maçı ne zaman trabzonspor beşiktaş maçı saat kaçta Trabzonspor maçı beşiktaş maç sonu beşiktaş maçı ne süper li iyet maç,

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Evinin önünde futbol oynayan çocuğa köpek saldırdı

Evinin önünde futbol oynayan çocuğa köpek saldırdı

Stanley, Levi's, Cosori ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Stanley, Levi's, Cosori ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Metrelerce yükseğe çıkıp mahsur kalan hız trenini itmeye başladı

Metrelerce yükseğe çıkıp mahsur kalan hız trenini itmeye başladı

Yasak aşka itfaiye yardımı! Çarşafla pencereden kaçmak istedi ama...

Yasak aşka itfaiye yardımı! Çarşafla pencereden kaçmak istedi ama...

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.