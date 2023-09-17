TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI! Süper Lig Trabzonspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Maçta bordo mavi fırtınası!

Trabzonspor Beşiktaş maçı canlı olarak yayınlandı. Süper Lig'in 5. haftasında Papara Park'ta oynanan maç, Trabzonspor'un 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Teknik direktör Nenad Bjelica'nın öğrencileri Şenol Güneş'in çalıştırdığı siyah beyazlılarla karşı karşıya geldi. Şenol Güneş'in çalıştırdığı siyah beyazlılar Papara Park'ta oynanan maçtan galibiyetle ayrılmayı amaçladı fakat ev sahibi Trabzonspor Beşiktaş'ı farklı mağlup etti. Trabzonspor Beşiktaş maç sonucu ekranı sporseverler tarafından internette araştırılıyor. İşte, Trabzonspor Beşiktaş maçıyla ilgili detaylar...

TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor Beşiktaş maçı bugün (17 Eylül 2023 Pazar) saat 20.00'de başladı.

TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor Beşiktaş maçı beIN Sports 1'de canlı olarak ekrana geldi.

Trabzonspor Beşiktaş maçında Hakem Volkan Bayarslan düdük çaldı. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Serkan Çimebn ve Deniz Caner Özaral yaptı. Maçın dördüncü hakemi ise Tugay Kaan Numanoğlu olarak açıklandı.

TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ MAÇINDA 11'LER

Trabzonspor 11'i: Uğurcan, Mehmet Can, Baniya, Benkovic, Eren, Mendy, Bakasetas, Bardhi, Visca, Trezeguet, Onuachu.

Beşiktaş 11'i: Mert, Rosier, Necip, Colley, Masuaku, Rashica, Salih, Hadziahmetoviç, Gedson, Muleka, Aboubakar.

TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI ÖNCESİ NEFESLER TUTULDU

Beşiktaş, bu sezon ligde çıktığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik yaşadı. Siyah beyazlılar böylelikle hanesine 7 puan yazdırdı.

VavaCars Fatih Karagümrük'ü 1-0 ve EMS Yapı Sivasspor'u 2-0 yenen Beşiktaş, Pendikspor ile de 1-1 berabere kaldı. Bilindiği üzere siyah beyazlıların Süper Lig'in 3. haftasında Yukatel Adana Demirspor ile oynaması gereken karşılaşma, iki takımın Avrupa kupalarındaki müsabakaları sebebiyle ertelenmişti.

Süper Lig'in geride kalan 4 haftasında 2'şer galibiyet ve yenilgisi bulunan Trabzonspor ise 6 puan elde etti.

TRABZONSPOR ARZU ETTİĞİ BAŞLANGICI YAPAMADI

Bu sezon ligde çıktığı 4 karşılaşmada 2 üsütnlük ve 2 yenilgi alan Trabzonspor 6 puanla arzu ettiği başlangıcı yapamamış oldu.

Trabzonspor sahasında Bitexen Antalyaspor'u 1-0 mağlup ettikten sonra İstanbul'da Galatasaray'a 2-0 yenilgi. Ligin üçüncü haftasında sahasında Çaykur Rizespor'a karşı 3-2'lik yenilgiyle sahadan ayrılan Trabzonspor, Kasımpaşa'yı deplasmanda 5-1'lik sonuçla geçti.

TRABZONSPOR'DA 3 EKSİK

Mislav Orsic, Joaquin Fernandez ve Hüseyin Türkmen'in sakatlıkları bulunuyor. Yeni transfer Nicolas Pepe'nin durumunun ise Trabzonspor - Beşiktaş maçı öncesi belli olması bekleniyor.

Öte yandan yeni transferler Paul Onuachu, Batista Mendy, Berat Özdemir ve Umut Güneş'in ilk kez maç kadrosunda yer almaları bekleniyor.



