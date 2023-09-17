SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. Trabzonspor Beşiktaş maçının hakemi Volkan Bayarslan kimdir, nereli ve kaç yaşında? Volkan Bayarslan hangi takımlı? Derbi için geri sayım!

Trabzonspor Beşiktaş maçının hakemi Volkan Bayarslan kimdir, nereli ve kaç yaşında? Volkan Bayarslan hangi takımlı? Derbi için geri sayım!

17.09.2023 14:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor Beşiktaş maçında Hakem Volkan Bayarslan düdük çalacak. Süper Lig'in 5. haftasında Papara Park'ta oynanacak Trabzonspor Beşiktaş maçı için geri sayım devam ediyor. Teknik direktör Nenad Bjelica'nın öğrencileri Şenol Güneş'in çalıştırdığı siyah beyazlıları mağlup ederek sahadan üstünlükle ayrılmayı hedefliyor. Peki, Volkan Bayarslan kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte, Trabzonspor Beşiktaş maçının hakemi Volkan Bayarslan hakkında merak edilenler...

Volkan Bayarslan Trabzonspor Beşiktaş maçı öncesi internette en çok araştırılan isimler arasında yer alıyor. Süper Lig'in 5. haftasında Papara Park'ta oynanacak maçta Bayarslan'ın yardımcılıklarını Serkan Çimen ve Deniz Caner Özaral yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Tugay Kaan Numanoğlu olacak. Öte yandan Trabzonspor Beşiktaş maçı canlı izleme ekranı sporseverler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Volkan Bayarslanise vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İşte Trabzonspor Beşiktaş maçının hakemi Volkan Bayarslan'ın hayatı ve biyografisi...

VOLKAN BAYARSLAN KİMDİR?

Volkan Bayarslan 1 Ocak 1978 yılında Erzurum'da dünyaya geldi.

Bayarslan, 2000 yılında hakemliğe başladı ve 2002 yılına ilk profesyonel maçına yardımcı hakem olarak çıktı. 2010 yılına kadar alt liglerde görev yaptı. 2010-2011 yılı futbol sezonunda üst klasman hakem kadrosuna girdi. 21.08.2010 tarihinde Samsunspor - Akhisar Belediye Gençlik ve Spor müsabakasıyla ilk 1. Lig deki ilk hakemlik tecrübesini yaşamış oldu.

2008 yılından 2011 yılına kadar genellikle 4. hakemlik yapan Bayarslan, Süper Ligde ilk defa hakem olarak 30 Ekim 2011'de oynanan Bursaspor ve Manisaspor maçında görev yaptı. Erzurumlu olan ve TFF Bölge Müdürlüğü görevinde de bulunan Aytaç Bayarslan’ın oğlu Volkan Bayarslan, Erzurumspor Alt Yapısında futbola başladı.

Mavi-beyazlı formanın yanı sıra Oltuspor formasını giydi. Eğitim için gittiği Trabzon'da Köprübaşı Gençlikgücüspor 2 Haziran 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. takımında futbol oynadı. Burada profesyonelliğe geçen Bayarslan Ağrıspor 5 Ekim 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.'a transfer oldu. 1999 yılında profesyonel futbolu bırakıp hakemliğe başladı.

Daha sonraları ailesi ile birlikte İstanbul’a taşınan 37 yaşındaki Bayarslan güçlü fiziki yapısı ve futbol bilgisinin de katkısıyla başarılı bir şekilde klasman yükselerek Süper Ligde maç yönetmeye başladı.

24 Nisan 2016 tarihinde Trabzonspor - Fenerbahçe maçının 89. dakikasında sahaya atlayan bir futbol holiganı tarafından saldırıya uğramıştır. Süper Lig tarihinde ilk kez bir hakem maçın oynandığı esnada tribünden gelen bir kişi tarafından somut fiziki saldırıya uğramıştır.

TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ MAÇININ HAKEMİ VOLKAN BAYARSLAN HANGİ TAKIMLI?

Volkan Bayarslan'ın sosyal medyada yer alan paylaşımlar baz alındığında Beşiktaşlı olduğu düşünülüyor.

Trabzonspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Wanda Nara için olay açıklamaWanda Nara için olay açıklama
Trabzonspor maçı öncesi Beşiktaş'ta değişiklik!Trabzonspor maçı öncesi Beşiktaş'ta değişiklik!
Süper Lig'de Play-Off ve Play-Out sistemi iddiası!Süper Lig'de Play-Off ve Play-Out sistemi iddiası!
Anahtar Kelimeler:
Volkan Bayarslan trabzonspor beşiktaş maçı ne zaman trabzonspor beşiktaş maçı saat kaçta Trabzonspor volkan maçı süper li hakemlik beşiktaş maçını maçın kaan numanoğlu

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

9 yaşındaki öğrenci öğretmeni tarafından metal cetvelle darp edildi

9 yaşındaki öğrenci öğretmeni tarafından metal cetvelle darp edildi

Stanley, Levi's, Cosori ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Stanley, Levi's, Cosori ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Alkollü sürücüden polise ilginç sözler! "Bana elektroşok verin hoşuma gidiyor"

Alkollü sürücüden polise ilginç sözler! "Bana elektroşok verin hoşuma gidiyor"

Suikast sonucu öldürüldü! Silahlarıyla birlikte gömüldü

Suikast sonucu öldürüldü! Silahlarıyla birlikte gömüldü

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.