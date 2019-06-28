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Trabzonspor borçlarını yapılandırdığını duyurdu

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 28.06.2019 21:02 | Son Güncelleme

Trabzonspor, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamayla, mevcut borçlarını 5 yıl vade ile yapılandırdığını duyurdu.

Trabzonspor borçlarını yapılandırdığını duyurdu

Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklamada şu şekilde:

"Şirketimiz, Aktif Bank, Halkbank, Denizbank ve Ziraat Bankasından oluşan konsorsiyum ile mevcut finansal borçlarımızı 2 yılı anapara ödemesiz olmak üzere 5 yıl vade ile yapılandırmıştır. Hem kulübümüz hem de Türk Futbolu için hayırlı olmasını dileriz."

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