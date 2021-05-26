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Trabzonspor, Bruno Peres ve Gervinho transferlerini KAP'a bildirdi

26.05.2021 16:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor, Bruno Peres ve Gervinho ile transfer görüşmelerine başlandığını KAP'a bildirdi.

Trabzonspor, Bruno Peres ve Gervinho transferlerini KAP'a bildirdi

Trabzonspor Kulübü, İtalya'nın Parma takımında oynayan Gervinho ve Roma ekibinde forma giyen Bruno Peres'in transferi konusunda görüşmelere başlandığını duyurdu.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan iki ayrı açıklamada, serbest statüdeki profesyonel futbolcular Gervinho ve Bruno Peres'in bordo-mavili kulübe transferleri konusunda görüşmelere başlandığı ifade edildi.

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