Trabzonspor, Bruno Peres ve Gervinho transferlerini KAP'a bildirdi

Trabzonspor Kulübü, İtalya'nın Parma takımında oynayan Gervinho ve Roma ekibinde forma giyen Bruno Peres'in transferi konusunda görüşmelere başlandığını duyurdu.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan iki ayrı açıklamada, serbest statüdeki profesyonel futbolcular Gervinho ve Bruno Peres'in bordo-mavili kulübe transferleri konusunda görüşmelere başlandığı ifade edildi.



