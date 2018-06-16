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Trabzonspor Burak Yılmaz'ı takımda tutmaya karar verdi!

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 16.06.2018 09:43 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da yıldız golcü Burak Yılmaz için, adının sıklıkla anıldığı Beşiktaş ve Medipol Başakşehir'den resmi teklif gelmedi. Bordo mavili yönetim bunun üzerine; Burak'ın, alacaklarını ödeyerek takımda kalması yönünde karara vardı.

Trabzonspor Burak Yılmaz'ı takımda tutmaya karar verdi!

Trabzonspor'da takımdaki belirsizliği devam eden Burak Yılmaz ile ilgili olarak yönetim kurulu nihai kararını verdi.

Birikmiş olan alacaklarını kamp dönemi öncesinde ödemeyi planlayan bordo-mavililer, golcü futbolcunun takımda kalması konusunda da hemfikir oldu.

RESMİ TEKLİF YOK

Daha önce adı Beşiktaş ve Başakşehir kulüpleriyle anılan oyuncu için şu ana kadar resmi bir teklif gelmediği ortaya çıktı. Bordo-mavili yönetim de, teknik direktör Ünal Karaman'ın golcü futbolcunun takımda kalması yönündeki isteğini kırmadı. Ancak yine de Burak'tan yıllık ücretinde indirim talep edecek olan bordo- mavililer, ilerleyen günlerde yüksek maliyetli bir teklif gelmesi durumunda bunu değerlendirmeye alacak.

4'Ü BİR YERDE

Trabzonspor yönetimi transferde toplu imza şova hazırlanıyor. Daha önce prensipte anlaşılan Damien Da Silva (Caen) ve Onur Ergün'ün (İstanbulspor) yanı sıra G.Birliği'nden kaleci Hopf ve Osmanlıspor'dan Umar Aminu ile de imza aşamasına gelen Trabzonspor 4 oyuncuya aynı anda imza attırmak istiyor. Aminu'nun kiralanacağı, Hopf için ise kiralık ya da düşük bir bonservis bedeli konusunda Gençlerbirliği ile yapılan görüşmelerde önemli bir yol alındığı belirtildi.

(Sabah)

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