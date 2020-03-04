SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Trabzonspor
  4. Trabzonspor büyük maçlarda durdurulamıyor

Trabzonspor büyük maçlarda durdurulamıyor

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 04.03.2020 11:31 | Son Güncelleme

Bordo-mavililer, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı son 2 sezonda oynadığı 12 maçta sadece 1 kez yenildi.

Trabzonspor büyük maçlarda durdurulamıyor

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında konuk ettiği Fenerbahçe'yi 2-1 yenen Trabzonspor, "İstanbul'un üç büyükleri"ne karşı geçit vermiyor.

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı son dönemlerde aldığı başarılı sonuçlarla dikkati çeken Karadeniz ekibi, rakipleriyle yaptığı son 12 maçta sadece 1 kez yenildi. Bordo-mavililer, 6 karşılaşmadan galibiyetle ayrılırken, 5 maçta ise rakipleriyle berabere kaldı.

Trabzonspor, 2018-2019 sezonunda sahasında Galatasaray'ı 4-0, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı 2-1 yendi. Fenerbahçe deplasmanından 1-1, Beşiktaş deplasmanından da 2-2'lik beraberlikle dönen bordo-mavililer, tek yenilgisini Galatasaray karşısında İstanbul'da 3-1'lik sonuçla yaşadı.

Bordo-mavili takım, 2010-2011'deki Şenol Güneş döneminin ardından aynı sezon içerisinde Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'yi 8 sezon sonra yenme başarısı da gösterdi.

BU SEZON KAYBETMEDİ

Trabzonspor, bu sezon söz konusu rakipleri karşısında 6 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik alarak mağlup olmadı.

Karadeniz ekibi, ligin ilk yarısında Fenerbahçe ile deplasmanda, Galatasaray ile sahasında 1-1 berabere kalırken, evinde Beşiktaş'ı 4-1'lik sonuçla geçti.

Bordo-mavililer, ikinci yarıda oynadığı ilk büyük maçta da Fenerbahçe karşısında sahadan 2-1 galip ayrılarak zirve yarışında önemli bir 3 puan daha elde etti. Beşiktaş deplasmanından 2-2'lik sonuçla dönen Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda sarı-lacivertli takımı yine 2-1'lik sonuçla geçti.

HÜSEYİN ÇİMŞİR İLE KAYBETMEDİ

Trabzonspor, devre arasında takımın başına getirdiği teknik direktör Hüseyin Çimşir ile büyük maçlarda kaybetmedi. Bordo-mavililer, Çimşir yönetiminde Fenerbahçe'yi ligde 2-1 mağlup ettikten sonra Beşiktaş ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı, kupada sarı-lacivertli takımı 2-1 yendi.

BİR YILI AŞKIN SÜREDİR YENİLMİYOR

Trabzonspor, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı 1 yıldır yenilgi görmüyor. En son geçen sezon ligin 21. haftasında, 10 Şubat 2019'da İstanbul'da Galatasaray'a karşı 3-1 kaybeden bordo-mavililer, 388 gündür bu maçlarda kaybetmedi.

(AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Parmağına sıkışan yüzük kabusu olduParmağına sıkışan yüzük kabusu oldu
'Sahaya dönmek büyük mutluluk''Sahaya dönmek büyük mutluluk'
En güzel Beşiktaş marşlarının sözleriEn güzel Beşiktaş marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Fenerbahçe Beşiktaş Spor Toto Süper Lig

En Çok Okunan Haberler

Rusya'dan flaş İdlib ve Türkiye açıklaması!

Rusya'dan flaş İdlib ve Türkiye açıklaması!

Haberler peş peşe geliyor! 100'den fazla gözaltı

Haberler peş peşe geliyor! 100'den fazla gözaltı

F.Bahçe'de yeni hoca gelişmesi!

F.Bahçe'de yeni hoca gelişmesi!

Trabzonspor tur için avantajı kaptı

Trabzonspor tur için avantajı kaptı

A Milli Takım'da şok sakatlık

A Milli Takım'da şok sakatlık

Fenerbahçe'den teknik direktör açıklaması

Fenerbahçe'den teknik direktör açıklaması

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Flaş! Trabzonspor'da transfer

Flaş! Trabzonspor'da transfer

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

John Obi Mikel'in gözyaşları

John Obi Mikel'in gözyaşları

Trabzonspor'un yıldızına ırkçı saldırı

Trabzonspor'un yıldızına ırkçı saldırı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trabzonspor büyük maçlarda durdurulamıyor

Trabzonspor büyük maçlarda durdurulamıyor

Abdulkadir Ömür: Sahaya dönmek büyük mutluluk

'Sahaya dönmek büyük mutluluk'

Filip Novak, Fenerbahçe'nin kabusu oldu

Novak, F.Bahçe'nin kabusu oldu

Hüseyin Çimşir'den açıklama: Elden başka bir şey gelmiyor!

Hüseyin Çimşir'den flaş açıklama!

Alexander Sörloth: Gol atacağımı hissediyorum

Alexander Sörloth: Gol atacağımı hissediyorum

Ahmet Ağaoğlu'ndan TFF'ye tepki: "Kesinlikle değişmeli"

Ahmet Ağaoğlu'ndan TFF'ye flaş tepki!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.