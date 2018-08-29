Trabzonspor Calep Ekuban ile sözleşme imzaladı

İmza töreninde konuşan Trabzonspor Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, Trabzonspor'un imza törenlerini çeşitli tarihi ve turistlik mekanlarda yaparak sadece futbol olarak değil Trabzon'un tanıtımı açısından da şehre hizmet etmek amacında olduklarını belirterek, "Faroz Trabzon için çok önemli bir semt, Türkiye'deki birçok şehirden daha çok tanınan bir mahalle, Trabzon futbolu için çok ayrı bir önemi vardır. Trabzonspor'u Trabzonspor yapan birçok oyuncumuz bu mahalleden yetişmiştir. Şenol, Necati, Ali Kemal, Osman, Serdar, Hami ve diğer genç kardeşlerimiz. Biliyorsunuz ki kendine, mahallesine ait folklorik Faroz kolbastısı buradan çıkmıştır. Bütün dünyada hem Trabzonspor'un hem Trabzon'un tanıtımına katkısı olmuştur. Arkamda duran kayıklar ise şu an sakin, ama 2-3 gün sonra balık sezonu başladığında burası çok hareketli ve canlı olacaktır. Biz de oyuncumuzu katarak Trabzonspor'un faaliyetlerine katkı sağlayacağına inanıyoruz. O anlamda Faroz'da bu imza töreninin yapılması çok manidardır. İnşallah Trabzonspor'da faydalı hizmetler yapacak. Sizleri ve Trabzonspor sevenlerini mutlu edecektir" dedi.

"Trabzonspor'da transfer bitmez"

'Trabzonspor transferi noktaladı mı' sorusuna Hayrettin Hacısalihoğlu, "Trabzon'da tanıtılacak yer çok. O nedenle Trabzonspor'da transfer bitmez. Tanıtılacak yer ve mekan kalsın diye belki bir kısmı ara döneme, belki de sezon sonuna bırakılır. Şimdilik transfere bir ara verildi denebilir. Sürpriz bir durum olmaz ise katılım olmaz" cevabını verdi.

Ekuban: "Trabzonspor'a gelerek doğru bir tercih yaptım"

Trabzonspor'un yeni transferi Calep Ekuban ise, "Bana bu fırsatı verdikleri için Trabzonspor'a çok teşekkür etmek istiyorum. Trabzonspor'un bana ilgisini duyduğumda zaten buranın çok büyük bir kulüp olduğunu biliyordum. Geldiğimde de bana anlatılan tarihiyle ve geçmişiyle ne kadar doğru bir tercih yapmış olduğumu görmüş oldum. Burada oynamak için sabırsızlanıyorum" diye konuştu.

"Takıma faydalı olabilecek tüm hazırlığımı yapmış durumdayım"

Geçtiğimiz sezonki performansıyla ilgili olarak Ekuban, "Futbolu bilirsiniz, bazen en yukarılarda olursunuz bazen de yaşadığınız sakatlıklar ve sorunlardan dolayı istediğiniz performansı gösteremezsiniz. Ben de geçtiğimiz sezon kendi adıma kötü bir sezon olduğunu, yaşadığım sakatlıklardan dolayı kötü bir sezon tecrübe ettiğimi söyleyebilirim. Ama şu anda tamamen fit durumdayım. Takıma faydalı olabilecek, takıma katkı sağlayabilecek tüm hazırlığımı da yapmış durumdayım" şeklinde konuştu.