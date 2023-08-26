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TRABZONSPOR ÇAYKUR RİZESPOR MAÇ SONUCU! Trabzonspor Çaykur Rizespor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte ilk11'ler

26.08.2023 18:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor - Çaykur Rizespor maçı canlı olarak yayınlandı. Bordo mavili ekip, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Papara Park’ta oynanan karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetti. Trabzonspor Çaykur Rizespor maç sonucu ekranı sporseverler tarafından internette araştırılıyor. Peki Trabzonspor Çaykur Rizespor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor Çaykur Rizespor maçı canlı olarak ekrana geldi. Nenad Bjelica'nın çalıştırdığı Trabzonspor ile İlhan Palut'un çalıştırdığı Çaykur Rizespor avantajlı skoru mücadelesi verdi. Zorlu geçen maçta gülen taraf Çaykur Rizespor old . Trabzonspor evinde Çaykur Rizespor'a 3-1 mağlup oldu. Trabzonspor Çaykur Rizespor maçı ile ilgili gelişmeler arama motorlarında sorgulanıyor. Trabzonspor Çaykur Rizespor maç saati, kanalı ve ve 11'lerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

TRABZONSPOR ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor Çaykur Rizespor maçı bugün (26 Ağustos Cumartesi) saat 19.15'te başladı.

Karşılaşma, Trabzon'da Papara Park’ta oynandı.

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TRABZONSPOR ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor Çaykur Rizespor maçı Bein Sports 1’den canlı olarak yayınlandı.

Trabzonspor ile Çaykur Rizespor arasında oynanacak maçı Halil Umut Meler yönetti. Meler’in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yaptııyor. Müsabakanın 4. Hakemi ise Burak Şeker oldu. VAR’da Arda Kardeşler görev yaptı.

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İLK 11’LER

TRABZONSPOR: Uğurcan, Larsen, Baniya, Denswil, Eren, Kourbelis, Bakasetas, A.Ömür, Fountas, Teklic(Visca), Umut Bozok.

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan ; Halil, Anıl, Emirhan, Muhammet ; Mithat, Olawoyin, Varesanovic ; Zeqiri, Benhur, Mary

Trabzonspor ile Çaykur Rizespor bugüne kadar 47 kez karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmalarda 31 kez Trabzonspor, 7 kez Çaykur Rizespor kazandı. 9 karşılaşma beraberlikle sona erdi. Trabzon’da oynanan 22 karşılaşmada, 19 kez Trabzonspor, 1 kez Çaykur Rizespor kazandı. 2 kez taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

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