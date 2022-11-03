SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. UEFA Avrupa Ligi
  4. Trabzonspor çok istedi ama olmadı! Bordo-mavililerin UEFA Avrupa Ligi hayallerini Monaco yıktı

Trabzonspor çok istedi ama olmadı! Bordo-mavililerin UEFA Avrupa Ligi hayallerini Monaco yıktı

03.11.2022 22:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Avrupa Ligi'nde son maçına çıkan Trabzonspor, evinde Ferencvaros'u ağırladı. Abdullah Avcı'nın öğrencileri bu maçı kazanıp Monaco'nun puan kaybetmesini bekleyecekti. Bir üst tura çıkmak için tek şansı bu olan Trabzonspor'un istediği olmadı. Trabzon'da oynanan mücadeleyi 1-0 kazanan bordo-mavililer, Monaco'nun galip gelmesiyle birlikte UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti. Grubu 3. sırada tamamlayan Trabzonspor yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek.

Trabzonspor çok istedi ama olmadı! Bordo-mavililerin UEFA Avrupa Ligi hayallerini Monaco yıktı

Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'nde son maçına çıktı. Ferencvaros, Monaco ve Kızılyıldız'ın yer aldığı grupta beklentileri karşılayamayan bordo-mavililer, gruptan çıkma şansını son maça bırakmıştı. Ferencvaros'u mağlup edip Monaco'nun puan kaybetmesini bekleyen Trabzonspor'da bu ihtimal gerçekleşmedi ve Monaco'nun kazanmasıyla birlikte UEFA Avrupa Ligi hayalleri suya düştü. Trabzonspor'un maçtaki tek golünü Bakasetas kaydetti.

KARŞILAŞMA GOLLE BAŞLADI

FgqK0AOXgAAaZrp

Maçın 7. dakikasında Trabzonspor'un atağında Trezeguet'in yerden pasına müthiş bir vuruş yapan Anastasios Bakasetas'ın şutu harika bir şekilde ağlarla buluştu. Bu şık golle Trabzonspor rakibi karşısında 1-0 öne geçti.

Akıllara Roberto Carlos geldi! Trabzonspor'un attığı gol sosyal medyada zirvede yer alıyor... Akıllara Roberto Carlos geldi! Trabzonspor'un attığı gol sosyal medyada zirvede yer alıyor...

YUSUF YAZICI NET KAÇIRDI

9f4cfd6c-c308-4f1a-9848-1dbe8a989128

Trabzonspor bulduğu golün ardından ataklarını kesmedi. Yusuf Yazıcı ile tehlike yaratan bordo-mavililerde top az farkla auta gitti.

MONACO KAZANDI, HAYALLER SUYA DÜŞTÜ

2022-11-03T185428Z_1807792545_UP1EIB31GIP81_RTRMADP_3_SOCCER-EUROPA-AMO-RSB-REPORT

Trabzonspor'un gruptan çıkmak adına puan kaybı yaşamasını beklediği Monaco, iç sahada ağırladığı Kızılyıldız'ı 4-1 mağlup etti ve hayalleri suya düşürdü. Bordo-mavililer bu skorun ardından yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Akıllara Roberto Carlos geldi! Trabzonspor'un attığı gol sosyal medyada zirvede yer alıyor...Akıllara Roberto Carlos geldi! Trabzonspor'un attığı gol sosyal medyada zirvede yer alıyor...
Efsane futbolcu Manuel Neuer, hayranlarını kahreden haberi duyurdu!Efsane futbolcu Manuel Neuer, hayranlarını kahreden haberi duyurdu!
'Bonservisini hemen alalım!' Yeni takımında şov yapıyor...'Bonservisini hemen alalım!' Yeni takımında şov yapıyor...
Anahtar Kelimeler:
UEFA Avrupa Ligi Trabzonspor ferencvaroş uefa konferans ligi UEFA Şampiyon atan ligi sezon trabzonspor, devam edecek maçın

En Çok Okunan Haberler

Enflasyon sonrası merak ediliyordu! Asgari ücret için yeni tahmin

Enflasyon sonrası merak ediliyordu! Asgari ücret için yeni tahmin

İmran Han'a suikast girişimi: Saldırgan linçten zor kurtuldu! Saldırı anı kamerada

İmran Han'a suikast girişimi: Saldırgan linçten zor kurtuldu! Saldırı anı kamerada

İngiltere'de Acun Ilıcalı tepkisi! Resmi açıklama geldi, taraftar ayaklandı

İngiltere'de Acun Ilıcalı tepkisi! Resmi açıklama geldi, taraftar ayaklandı

Ronaldo'ya büyük ayıp ettiler! Taraftarlar sinirden çıldırmış durumda...

Ronaldo'ya büyük ayıp ettiler! Taraftarlar sinirden çıldırmış durumda...

Beşiktaş'ta Ricardo Quaresma sesleri! ''Bu şaka olmalı''

Beşiktaş'ta Ricardo Quaresma sesleri! ''Bu şaka olmalı''

Jesus istedi, F.Bahçe geri çağırıyor!

Jesus istedi, F.Bahçe geri çağırıyor!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Çok dikkatli olun: Metabolizmayı bitiriyor

Çok dikkatli olun: Metabolizmayı bitiriyor

Ekmek değil zehir: İstisnasız hepsinde var

Ekmek değil zehir: İstisnasız hepsinde var

Pratikliğiyle gönlünüzü fethedecek mutfak ürünlerindeki Gülümseten Kasım Fırsatları'nı kaçırmayın!

Pratikliğiyle gönlünüzü fethedecek mutfak ürünlerindeki Gülümseten Kasım Fırsatları'nı kaçırmayın!

Ölüme bir adım! Kılık değiştiren zehirli balık sonu olacaktı

Ölüme bir adım! Kılık değiştiren zehirli balık sonu olacaktı

150 kiloluk model, sevgilisiyle kucak kucağa

150 kiloluk model, sevgilisiyle kucak kucağa

Bir daha bu fiyata bulamayacağınız indirimli ürünleri sizin için seçtik!

Bir daha bu fiyata bulamayacağınız indirimli ürünleri sizin için seçtik!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.