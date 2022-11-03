Trabzonspor çok istedi ama olmadı! Bordo-mavililerin UEFA Avrupa Ligi hayallerini Monaco yıktı

Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'nde son maçına çıktı. Ferencvaros, Monaco ve Kızılyıldız'ın yer aldığı grupta beklentileri karşılayamayan bordo-mavililer, gruptan çıkma şansını son maça bırakmıştı. Ferencvaros'u mağlup edip Monaco'nun puan kaybetmesini bekleyen Trabzonspor'da bu ihtimal gerçekleşmedi ve Monaco'nun kazanmasıyla birlikte UEFA Avrupa Ligi hayalleri suya düştü. Trabzonspor'un maçtaki tek golünü Bakasetas kaydetti.

KARŞILAŞMA GOLLE BAŞLADI

Maçın 7. dakikasında Trabzonspor'un atağında Trezeguet'in yerden pasına müthiş bir vuruş yapan Anastasios Bakasetas'ın şutu harika bir şekilde ağlarla buluştu. Bu şık golle Trabzonspor rakibi karşısında 1-0 öne geçti.

YUSUF YAZICI NET KAÇIRDI

Trabzonspor bulduğu golün ardından ataklarını kesmedi. Yusuf Yazıcı ile tehlike yaratan bordo-mavililerde top az farkla auta gitti.

MONACO KAZANDI, HAYALLER SUYA DÜŞTÜ

Trabzonspor'un gruptan çıkmak adına puan kaybı yaşamasını beklediği Monaco, iç sahada ağırladığı Kızılyıldız'ı 4-1 mağlup etti ve hayalleri suya düşürdü. Bordo-mavililer bu skorun ardından yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek.



