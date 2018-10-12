Trabzonspor Crawley Town'dan Ali Uygar Avcı'yı transfer etti!

Son yıllarda Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür gibi isimleri Türk futboluna kazandıran Trabzonspor, genç bir ismi daha kadrosuna kattı.
Bordo-mavili kulüp, İngiltere'de Crawley Town'un U23 takımında forma giyen 1999 doğumlu Ali Uygar Avcı'yı kadrosuna kattı.
Ali Uygar bu sezon Trabzonspor'un U21 takımında forma giyecek.
(Fanatik)
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