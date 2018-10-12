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Trabzonspor Crawley Town'dan Ali Uygar Avcı'yı transfer etti!

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 12.10.2018 09:40 | Son Güncelleme

Trabzonspor'a İngiltere'den sürpriz gurbetçi! Trabzonspor, İngiltere'de Crawley Town'un U23 takımında forma giyen 1999 doğumlu Ali Uygar Avcı'yı kadrosuna kattı.

Trabzonspor Crawley Town'dan Ali Uygar Avcı'yı transfer etti!

Son yıllarda Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür gibi isimleri Türk futboluna kazandıran Trabzonspor, genç bir ismi daha kadrosuna kattı.

Bordo-mavili kulüp, İngiltere'de Crawley Town'un U23 takımında forma giyen 1999 doğumlu Ali Uygar Avcı'yı kadrosuna kattı.

Ali Uygar bu sezon Trabzonspor'un U21 takımında forma giyecek.

(Fanatik)

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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Ali Uygar Avcı Crawley Town

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