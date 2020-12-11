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Trabzonspor'da 2 eksik, 1 belirsiz

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 11.12.2020 16:30 | Son Güncelleme

Trabzonspor, Süper Lig'in 12. haftasında Hes Kablo Kayserispor deplasmanına çıkacak.

Trabzonspor'da 2 eksik, 1 belirsiz

Trabzonspor, Süper Lig'in 12. haftasında cumartesi günü deplasmanda Hes Kablo Kayserispor'la karşılaşacak.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Burak Şeker yönetecek.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde oynadığı 3 lig maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik alan bordo-mavililer, Hes Kablo Kayserispor karşısında kazanarak daha üst sıralara doğru yol almak istiyor.

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Djaniny ve Plaza forma giyemeyecek, Nwakaeme'nin durumu ise son kontrollerin ardından netlik kazanacak.

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