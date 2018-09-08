SPOR

Trabzonspor'da 4 haftada 20 futbolcu forma giydi

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 08.09.2018 13:37 | Son Güncelleme

Lig'de ilk 4 haftayı 7 puanla kapatan Trabzonspor'da, 20 futbolcu forma giyerken dört maçın tamamında Onur Kıvrak ile Joao Pereira, forma giydi.

Trabzonspor'da 4 haftada 20 futbolcu forma giydi

Spor Toto Süper Lig'de ilk 4 haftayı 7 puanla kapatan Trabzonspor'da, 20 futbolcu forma giyerken dört maçın tamamında Onur Kıvrak ile Portekizli oyuncu Joao Pereira, forma giydi.

Bordo-mavili takımda, teknik direktör Ünal Karaman, ilk 4 haftada sakatlığı bulunan Kamil Ahmet Çörekçi'nin haricinde kaleciler Esteban ve Uğurcan Çakır, genç oyuncular Hüseyin Türkmen, Murat Cem Akpınar, Semih Karadeniz ve yeni transfer Zeki Yavru'ya görev vermedi. Karadeniz ekibinin teknik direktörü, Onur Kıvrak ve Joao Pereira'dan vazgeçemeyerek, bu oyuncuları tüm maçlarda 90'ar dakika olmak üzere 360 dakika boyunca sahada tuttu. Bu oyuncuları, 4 maçta 351 dakikada forma giyen Jose Sosa ile 344 dakika görev yapan Ogenyi Onazi, takip etti.

Yeni transferlerden Toure ve Hosseini

Yeni transferlerden en çok forma giyen oyuncu ise Senegalli futbolcu Zargo Toure ile İranlı oyuncu Majid Hosseini oldu. Toure ve Hosseini, 3 maçta 270'er dakika görev yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Trabzonspor ünal karaman

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