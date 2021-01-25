Trabzonspor'da Abdülkadir'in yerine Stanciu istiyor

Chiquinho transferinde Jorge Jesus engeline takılan Fırtına, listesindeki bir diğer 10 numara olan Stanciu'ya yöneldi. Benfica'nın hocası, Chiqunho'yu bırakmak istemeyince daha fazla vakit kaybetmeme kararı alan Bordo-Mavililer, rotasını Çek Cumhuriyeti'ne çevirdi.

Karadeniz ekibi, Slavia Prag forması giyen Nicolae Stanciu için kulübüne teklif yaptı. 2023'e kadar kontratı bulunan 27 yaşındaki Rumen yıldız konusunda yaklaşık 2 milyon Euro'luk bir öneri sunan Trabzonspor, oyuncunun menajeriyle de temaslara başladı. Geçtiğimiz yıllarda adı Fenerbahçe'yle de geçen Stanciu, 2016'da Steaua Bükreş'ten Anderlecht'e 9.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.

2 sene sonra Sparta Prag'a 3 milyon 750 bin Euro karşılığında giden Stanciu, 2019'da ise Al Ahli'nin yolunu tuttu. Bu transferde kulübüne tam 10 milyon Euro kazandıran ancak Suudi Arabistan'da mutlu olamayan başarılı 10 numara, 6 aylık aranın ardından yine Çek Cumhuriyeti'ne dönmüş ve 4 milyon Euro'luk bedel karşılığında Slavia Prag'a gitmişti.