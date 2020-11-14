Trabzonspor'da Abdullah Avcı kuralları

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Mehmet Ali Yılmaz Tesislerine ağırlığını koydu. Disiplinden taviz vermeyen deneyimli teknik adam, futbol takımına odaklanmış durumda.

Bir an önce takımın bulunduğu konumdan çıkması ve üst basamaklara doğru tırmanması adına çalışmalarını hızlandıran Avcı, futbol takımının moral ve motivasyonunu artırmanın yanı sıra, çalışma ortamıyla da yakından ilgileniyor. Özellikle üst üste yaşanan teknik adam değişikliklerinin ardından oluşan düzensiz yapının önüne geçme adına bir dizi düzenlemeler yapan deneyimli teknik adam, oyuncularından daha iyi verim alacağını düşündüğü ortamı sağlama adına da planlamalarını hızlı bir şekilde hayata geçiriyor.

TRABZONSPOR HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRÜYOR

Trabzonspor, Süper Lig’in 9. haftasında oynayacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıklarına devam ediyor. Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda dinamik ısınma ve mobilizasyon hareketlerinin ardından aerobik, 5’e 2 çalışması ve dar alan oyunları oynandı.

Yarını izinli olarak geçirecek olan bordo-mavililer Pazartesi günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

KAYNAK: İHA

FOTOĞRAF: İHA