SPOR

Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme imzayı attı

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 20.08.2018 13:37 | Son Güncelleme

Trabzonspor’un Hapoel Beer Sheva takımından transfer ettiği Nijeryalı forvet Anthony Nwakaeme için Trabzon Atatürk Köşkü’nde imza töreni düzenlendi.

Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme imzayı attı

Törende konuşan Trabzonspor'un As Başkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, bordo-mavililerin transfer ettiği oyuncularla kadrosunu güçlendirirken imza törenlerini de tarihi yapılarda gerçekleştirdiklerini söyledi. Hacısalihoğlu, "Bu sayede tanıtıma ve turizme katkıda bulunmaya çalışıyor. Burası tarihi Trabzon’un simgesi olmuş Atatürk Köşkü. İnanıyoruz ki Atatürk Köşkü’nün Trabzon’un simgesi olduğu gibi Anthony kardeşimiz de Trabzon’un simgesi olacak, Trabzonspor’a başarılar sağlayacak. Bugüne kadar geçmişi çok parlak, Trabzonspor’da da bu başarıları tekrarlayacağına inanıyorum” dedi.

"ATMOSFER HARİKAYDI"

Trabzonspor ve Sivasspor arasında oynanan karşılaşmayı tribünden izleyen Anthony Nwakaeme, bordo-mavili taraftarları ve atmosferi çok beğendiğini belirterek, “Trabzonspor’a bana burada olma şansını verdiği için bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Takımın da başarılı olmak için hırsı var. Beni bu da motive ediyor. Burada olmaktan çok mutluyum. Sivasspor maçında gördüğüm her şey çok iyiydi. Taraftarlar, atmosfer harikaydı. Çok iyi insanlar olduklarını gördüm. Her şey çok iyiydi” diye konuştu.

PARTNERKardashian'ın plastik elbiseyle imtihanı... Kocası dayanamadı!Kardashian'ın plastik elbiseyle imtihanı... Kocası dayanamadı!
Trabzonspor'un Burak Yılmaz'ın için Beşiktaş'tan istediği rakam 4.5 milyon EuroTrabzonspor'un Burak Yılmaz'ın için Beşiktaş'tan istediği rakam 4.5 milyon Euro
Trabzonspor'dan Özkan Sümer'e teşekkürTrabzonspor'dan Özkan Sümer'e teşekkür
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Trabzonspor Anthony Nwakaeme Trabzon Atatürk Köşkü

En Çok Okunan Haberler

ABD Büyükelçiliğine silahlı saldırı!

ABD Büyükelçiliğine silahlı saldırı!

Mehmet Barlas: ABD bir ülkeyle savaşmaya karar verdiğinde eşcinsel bombası atmayı planlar!

Mehmet Barlas: ABD bir ülkeyle savaşmaya karar verdiğinde eşcinsel bombası atmayı planlar!

Giuliano'nun ardından bir bomba da Galatasaray'dan

Giuliano'nun ardından bir bomba da Galatasaray'dan

Fatih Terim: Santrfor transferi için ısrar ediyorum

Fatih Terim: Santrfor transferi için ısrar ediyorum

Hakan Çalhanoğlu’dan Galatasaray paylaşımı

Hakan Çalhanoğlu’dan Galatasaray paylaşımı

Erman Toroğlu'ndan bomba açıklama!

Erman Toroğlu'ndan bomba açıklama!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme imzayı attı

Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme imzayı attı

Trabzonspor'un Burak Yılmaz'ın için Beşiktaş'tan istediği rakam 4.5 milyon Euro

Trabzonspor'un Burak Yılmaz'ın için Beşiktaş'tan istediği rakam 4.5 milyon Euro

Trabzonspor'dan Özkan Sümer'e teşekkür

Trabzonspor'dan Özkan Sümer'e teşekkür

Süper Lig'e bir yıldız daha geldi

Süper Lig'e bir yıldız daha geldi

Trabzonspor, Anthony Nwakaeme'yi KAP'a bildirdi

Trabzonspor, Anthony Nwakaeme'yi KAP'a bildirdi

Anthony Nwakaeme, Trabzon’a geldi

Anthony Nwakaeme, Trabzon’a geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.