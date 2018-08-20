Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme imzayı attı

Törende konuşan Trabzonspor'un As Başkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, bordo-mavililerin transfer ettiği oyuncularla kadrosunu güçlendirirken imza törenlerini de tarihi yapılarda gerçekleştirdiklerini söyledi. Hacısalihoğlu, "Bu sayede tanıtıma ve turizme katkıda bulunmaya çalışıyor. Burası tarihi Trabzon’un simgesi olmuş Atatürk Köşkü. İnanıyoruz ki Atatürk Köşkü’nün Trabzon’un simgesi olduğu gibi Anthony kardeşimiz de Trabzon’un simgesi olacak, Trabzonspor’a başarılar sağlayacak. Bugüne kadar geçmişi çok parlak, Trabzonspor’da da bu başarıları tekrarlayacağına inanıyorum” dedi.
"ATMOSFER HARİKAYDI"
Trabzonspor ve Sivasspor arasında oynanan karşılaşmayı tribünden izleyen Anthony Nwakaeme, bordo-mavili taraftarları ve atmosferi çok beğendiğini belirterek, “Trabzonspor’a bana burada olma şansını verdiği için bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Takımın da başarılı olmak için hırsı var. Beni bu da motive ediyor. Burada olmaktan çok mutluyum. Sivasspor maçında gördüğüm her şey çok iyiydi. Taraftarlar, atmosfer harikaydı. Çok iyi insanlar olduklarını gördüm. Her şey çok iyiydi” diye konuştu.
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