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Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu gözyaşlarını tutamadı! Hıçkıra hıçkıra...

06.05.2022 21:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz hafta Antalyaspor karşısında şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, Hatayspor ile karşı karşıya geldi. Maçın öncesinde başkan Ahmet Ağaoğlu gözyaşlarını tutamadı. Başkan Ağaoğlu, tribünlerin desteği ve Hatayspor'un maç öncesinde Trabzonsporlu futbolcuları alkışladığı sırada gözyaşlarına boğuldu.

Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu gözyaşlarını tutamadı! Hıçkıra hıçkıra...

Süper Lig'in 36. haftasında Trabzonspor'u konuk eden Hatayspor, karşılaşma öncesi sahalarda görmek istediğimiz türden bir hamle yaptı.

İlk olarak Bordo Beyazlı ekibin teknik direktörü Ömer Erdoğan, yayıncı kuruluşa verdiği röportajda Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'yı takımının şampiyonluğundan dolayı tebrik etti.

"BU BENİM ÖNERİMDİ"

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"Hak ettiler, bu benim önerimdi. Alkışlamamız gerekiyor Trabzonspor'u. Tüm dünyada bu şekilde oluyor. Hak ettiler. Şampiyonluktan sonra çıktıkları ilk maç olacak. Bu da bize yakışırdı."

MAÇ ÖNCESİ ALKIŞLADILAR

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Akdeniz ekibinin futbolcuları ve teknik heyeti de Trabzonsporlu oyuncular sahaya çıkmadan saha girişinde karşılıklı dizildi. Konuk takım oyuncuları, sahaya çıkarken ise alkışlarla rakiplerinin şampiyonluğunu kutladı.

AĞAOĞLU, GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

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Bu anlar, ekonomik anlamda uçurumun kenarında aldığı Trabzonspor’u zirveye çıkartan, 4 yılda 3. farklı kupayı kazanan ve uzun yıllardır süren hasreti bitiren Başkan olarak adını tarihe yazdıran Ahmet Ağaoğlu'nu oldukça duygulandırdı. Protokol tribinünde gözyaşlarına boğulan Başkan Ağaoğlu'nun yaşadığı mutluluk ve haklı gurur ise gözlerden kaçmadı.


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Anahtar Kelimeler:
Hatayspor Trabzonspor
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