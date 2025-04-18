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Trabzonspor'da Batagov'a izin çıkmadı!

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
18.04.2025 07:25
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Trabzonspor Yönetimi gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Batagov için gelen teklifleri geri çevirecek. Teknik Direktör Fatih Tekke’nin de öğrencisi için yönetime kalması yönünde rapor verdiği öğrenildi.

Trabzonspor'da Batagov'a izin çıkmadı!

Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanması halinde Avrupa biletini de alacak ve sezonu erken açacak olan Trabzonspor’da transfer çalışmaları için start verildi. Bu sezon bekleneni veremeyen bordo-mavili takımda yönetimin yeni dönemde daha iddialı bir kadro kurmayı planladığı öğrenildi. Teknik Direktör Fatih Tekke’nin raporu doğrultusunda geniş bir liste hazırlayan idareciler elini çabuk tutmak istiyor.

TEKLİF GELSE BİLE GERİ ÇEVRİLECEK!

Yönetim ve teknik heyet transfer çalışmasının yanında elindeki oyuncular için de gelen teklifleri değerlendirecek. Bu oyunculardan birinin de Batagov olması bekleniyor. Şans bulduğu maçlarda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken 23 yaşındaki stoper için teklif gelse de yönetim bunları geri çevirecek. Teknik Direktör Fatih Tekke’nin bordo-mavili yöneticilerle yaptığı toplantıda Batagov’un kesinlikle kalmasını istediği vurgulandı. Ukraynalı stoperin yeni sezonda Trabzonspor’da vazgeçilmezlerin arasında olması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
spor Trabzonspor
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