Trabzonspor'da Batista Mendy'den kötü haber. Oyuncu ayrılık isteğini açıkladı! Menajerinden kritik paylaşım...

Teknik direktör Fatih Tekke’den gelen rapor doğrultusunda takımdan gönderilecek oyuncular ile görüşmeler yapan Trabzonspor’da hareketli günler yaşanıyor. Takımın Fransız orta saha oyuncusu Batista Mendy için Lens kulübünün ilgilendiği öğrenildi. Fransız kulübü, Andy Diouf ve Neil El Aynaoui ile yollarını ayırmaya hazırlanırken, bu boşluğu Mendy ile doldurmak istiyor.

MENAJERDEN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Geçtiğimiz günlerde Mendy’nin menajerinin Lens kulübünün tesislerinden fotoğraf paylaşması ayrılık sinyali olarak yorumlandı. Angers’tan 4.4 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Mendy’nin, bordo-mavili kulüple 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

OYUNCUYA PREMİER LİGDEN DE TALİP VAR

Batista Mendy için ilgi gösteren kulüpler arasında İngiltere’den Crystal Palace’ın da yer aldığı öğrenildi. Fransız orta saha oyuncusu için kulüp kaynaklarından edinilen bilgilere göre Trabzonspor, genç futbolcunun olası satışından 12- 15 milyon Euro arasında bir gelir bekliyor.