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Trabzonspor'da Batista Mendy'den kötü haber. Oyuncu ayrılık isteğini açıkladı! Menajerinden kritik paylaşım...

Geçtiğimiz sezon başarısız bir sezon geçiren Trabzonspor’da gönderilecek oyuncularla ilgili transfer harekatı başladı. Trabzonspor'un orta sahasında forma giyen Batista Mendy, Ligue 1 ekibi Lens'in transfer listesine girdi.

Trabzonspor'da Batista Mendy'den kötü haber. Oyuncu ayrılık isteğini açıkladı! Menajerinden kritik paylaşım...
Burak Kavuncu
Batista Mendy

Batista Mendy

FRA Fransa
Yaş: 25 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Trabzonspor
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Teknik direktör Fatih Tekke’den gelen rapor doğrultusunda takımdan gönderilecek oyuncular ile görüşmeler yapan Trabzonspor’da hareketli günler yaşanıyor. Takımın Fransız orta saha oyuncusu Batista Mendy için Lens kulübünün ilgilendiği öğrenildi. Fransız kulübü, Andy Diouf ve Neil El Aynaoui ile yollarını ayırmaya hazırlanırken, bu boşluğu Mendy ile doldurmak istiyor.

MENAJERDEN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

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Geçtiğimiz günlerde Mendy’nin menajerinin Lens kulübünün tesislerinden fotoğraf paylaşması ayrılık sinyali olarak yorumlandı. Angers’tan 4.4 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Mendy’nin, bordo-mavili kulüple 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

OYUNCUYA PREMİER LİGDEN DE TALİP VAR

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Batista Mendy için ilgi gösteren kulüpler arasında İngiltere’den Crystal Palace’ın da yer aldığı öğrenildi. Fransız orta saha oyuncusu için kulüp kaynaklarından edinilen bilgilere göre Trabzonspor, genç futbolcunun olası satışından 12- 15 milyon Euro arasında bir gelir bekliyor.

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