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Trabzonspor'da Belhanda sesleri

02.05.2021 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'i bu sezon Avrupa kotasında tamamlayıp gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen Trabzonspor'a menajerler tarafından flaş bir öneri geldi. Galatasaray ile sözleşmesi feshedilen Belhanda, bordo mavili ekibe teklif edildi.

Trabzonspor'da Belhanda sesleri

Sol bek, forvet ve kanat transferlerine öncelik veren Karadeniz ekibi, sonrasında orta alana da takviye yapmayı düşünüyor. Abdullah Avcı bu sezon takımını zirve yarışında tutmaya çalışırken diğer taraftan gelecek yılın kadrosunun kurulması için hummalı bir çalışma içerisinde.

Trabzonspor'a menajerler de sürekli oyuncu teklif ediyor. Fanatik'te yer alan habere göre, Galatasaray'la sözleşmesini fesheden Belhanda Trabzonspor'a önerildi.

Futbolcu için kararı Abdullah Avcı verecek. Eski kulübü Montpellier'den de teklif alan Belhanda kariyerine çok sevdiği Türkiye'de devam etmeyi planlıyor. Deneyimli orta sahanın adı Beşiktaş ve Başakşehir ile de anılıyor.


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Süper Lig Trabzonspor
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