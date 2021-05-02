Trabzonspor'da Belhanda sesleri

Sol bek, forvet ve kanat transferlerine öncelik veren Karadeniz ekibi, sonrasında orta alana da takviye yapmayı düşünüyor. Abdullah Avcı bu sezon takımını zirve yarışında tutmaya çalışırken diğer taraftan gelecek yılın kadrosunun kurulması için hummalı bir çalışma içerisinde.

Trabzonspor'a menajerler de sürekli oyuncu teklif ediyor. Fanatik'te yer alan habere göre, Galatasaray'la sözleşmesini fesheden Belhanda Trabzonspor'a önerildi.

Futbolcu için kararı Abdullah Avcı verecek. Eski kulübü Montpellier'den de teklif alan Belhanda kariyerine çok sevdiği Türkiye'de devam etmeyi planlıyor. Deneyimli orta sahanın adı Beşiktaş ve Başakşehir ile de anılıyor.



