Trabzonspor'da bir futbolcuda koronavirüs testi pozitif çıktı

Trabzonspor'da bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı.

İşte Trabzonspor'dan yapılan açıklama:

"Futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve çalışanlarımıza COVID-19 testleri yapılmış; pozitif vakaya rastlanmamıştır. Daha önce sonuçları pozitif çıkan ve ev izolasyonuna alınan iki oyuncumuza da yeniden test yapılmış olup, bir oyuncumuzun testi pozitif çıkmıştır."

