Trabzonspor'da bir futbolcuda koronavirüs testi pozitif çıktı

Trabzonspor'da bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı.
İşte Trabzonspor'dan yapılan açıklama:
"Futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve çalışanlarımıza COVID-19 testleri yapılmış; pozitif vakaya rastlanmamıştır. Daha önce sonuçları pozitif çıkan ve ev izolasyonuna alınan iki oyuncumuza da yeniden test yapılmış olup, bir oyuncumuzun testi pozitif çıkmıştır."
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