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Trabzonspor'da bir futbolcuda koronavirüs testi pozitif çıktı

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 03.09.2020 22:24 | Son Güncelleme

Trabzonspor, bir futbolcusunun korosonavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Trabzonspor'da bir futbolcuda koronavirüs testi pozitif çıktı

Trabzonspor'da bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı.

İşte Trabzonspor'dan yapılan açıklama:

"Futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve çalışanlarımıza COVID-19 testleri yapılmış; pozitif vakaya rastlanmamıştır. Daha önce sonuçları pozitif çıkan ve ev izolasyonuna alınan iki oyuncumuza da yeniden test yapılmış olup, bir oyuncumuzun testi pozitif çıkmıştır."

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