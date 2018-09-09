SPOR

Trabzonspor'da Burak Yılmaz'ın sıkıntılar peşini bırakmıyor! Tam 140 gün...

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 09.09.2018 09:32 | Son Güncelleme

"Beşiktaş’a gitmiyorum, Trabzonspor’da kalacağım" dedikten sonra 860 bin euro alacağı için TFF’ye kulübünü şikâyet eden Burak Yılmaz'ın peşini sakatlıklar bırakmıyor. Son 1 yılın 140 gününü sakat geçiren Burak aynı zamanda bordo mavili ekibin en çok kazanan yerli oyuncusu konumunda.

Trabzonspor'da Burak Yılmaz'ın sıkıntılar peşini bırakmıyor! Tam 140 gün...

Trabzonspor'da sakatlıkları nedeniyle sıkça gündeme gelen ve önceki gün alacakları (860 bin Euro) nedeniyle TFF'ye başvurması ile gündeme oturan Burak Yılmaz, futbolu dışında konuşulmaya devam ediyor. Bordo-mavili takımda bu sezon 27 dakika sahada kalan oyuncu, son 1 yılda 140 günü sakat olarak geçirdi ve yaşadığı 9 sakatlık sonrası tam 17 maç kaçırdı.

Burak, ligdeki 3 karşılaşmada cezalı ve izinli olması sebebiyle forma giymedi. Çin ekibinden 3,5 milyon Euro bonservis bedeli ve menajerine ödenen 1.2 milyon Eur'oya transfer edilen Burak, ücreti 3.55 milyona eklenen bonuslarla toplam 4 milyon 600 bin Euro kazandı.

EN ÇOK KAZANAN YERLİ

Son bir yılın yüzde 38'ini sakatlıklarla geçiren futbolcu, kazancı ile de Süper Lig'in en fazla maaş alan yerli futbolcusu durumunda bulunuyor. Kulübü Trabzonspor'dan 860 bin Euro'luk alacağı için TFF'ye başvuran ve 2 yıl daha kontratı bulunan Burak, 3 yıllık sözleşmesi gereği toplam 10.65 milyon euro kazanacak.

(SABAH)

PARTNERErkek aslanın zor anları... 9 dişinin arasında...Erkek aslanın zor anları... 9 dişinin arasında...
Trabzonspor'u TFF'ye şikayet eden Burak Yılmaz kadro dışı kalabilir!Trabzonspor'u TFF'ye şikayet eden Burak Yılmaz kadro dışı kalabilir!
Ahmet Ağaoğlu milli maçta bayrakların yere düşmesi nedeniyle algı yapıldığını söylediAhmet Ağaoğlu milli maçta bayrakların yere düşmesi nedeniyle algı yapıldığını söyledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor burak yılmaz Spor Toto Süper Lig tff

En Çok Okunan Haberler

Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtıcı soru

Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtıcı soru

Türkiye bu gelin arabasını konuşuyor!

Türkiye bu gelin arabasını konuşuyor!

Hakan Bilal Kutlualp taraftara gelin arabası yapması için aracını ödünç verdi!

Hakan Bilal Kutlualp taraftara gelin arabası yapması için aracını ödünç verdi!

Denis Cheryshev'in dopingli olduğu ortaya çıktı!

Denis Cheryshev'in dopingli olduğu ortaya çıktı!

Trabzonspor'u TFF'ye şikayet eden Burak Yılmaz kadro dışı kalabilir!

Trabzonspor'u TFF'ye şikayet eden Burak Yılmaz kadro dışı kalabilir!

Harry Kewell'dan Galatasaray ve Rijkaard itirafı!

Harry Kewell'dan Galatasaray ve Rijkaard itirafı!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Trabzonspor'da Burak Yılmaz'ın sıkıntılar peşini bırakmıyor! Tam 140 gün...

Trabzonspor'da Burak Yılmaz'ın sıkıntılar peşini bırakmıyor! Tam 140 gün...

Trabzonspor'u TFF'ye şikayet eden Burak Yılmaz kadro dışı kalabilir!

Trabzonspor'u TFF'ye şikayet eden Burak Yılmaz kadro dışı kalabilir!

Ahmet Ağaoğlu milli maçta bayrakların yere düşmesi nedeniyle algı yapıldığını söyledi

Ahmet Ağaoğlu milli maçta bayrakların yere düşmesi nedeniyle algı yapıldığını söyledi

Trabzonspor'da 4 haftada 20 futbolcu forma giydi

Trabzonspor'da 4 haftada 20 futbolcu forma giydi

Ahmet Ağaoğlu: Burak beni çok üzdü

Ahmet Ağaoğlu: Burak beni çok üzdü

Burak Yılmaz 800 bin euroluk alacağı nedeniyle TFF'ye başvurdu!

Burak Yılmaz 800 bin euroluk alacağı nedeniyle TFF'ye başvurdu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.