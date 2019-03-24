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Trabzonspor'da Caleb Ekuban çıkışını sürdürüyor

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 24.03.2019 13:13 | Son Güncelleme

Trabzonspor formasını giymesinin ardından futbol kariyerinde yeni bir dönem başlatan Caleb Ekuban, Gana formasıyla çıktığı ilk maçta da takımını galibiyete taşıyan gole imza atarak çıkışını sürdürdü.

Trabzonspor'da Caleb Ekuban çıkışını sürdürüyor

İngiltere Championship ekibi Leeds United’da kötü bir sezon geçirdikten sonra sezon başında Trabzonspor tarafından kiralanan Caleb Ekuban, yükselen performansını ilk kez davet edildiği Gana Milli Takımı'nda da sürdürdü. Bordo-mavililerin forveti, Afrika Uluslar Kupası elemelerinde Gana’nın Kenya'yı 1-0 mağlup ettiği maçta takımının galibiyet golünü attı ve Gana'yı liderlik koltuğuna oturttu.

JOKER GOLCÜ

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısında Burak Yılmaz ve Hugo Rodallega'nın arkasında yedek bekleyen Caleb Ekuban, Teknik Direktör Ünal Karaman'ın en iyi jokerlerinden biriydi. Ligin ilk yarısında 11'de sahaya çıkmayan Ekuban, oyuna sonradan girdiği bölümlerde ise 3 gol ve 1 asistle oynadı. Ekuban, takımda yaşanan ayrılıklar ve sakatlıklar nedeniyle ligin ikinci yarısında ise bordo-mavili takımın ilk 11'deki değişilmez ismi oldu. Gana'nın, Kenya ile oynadığı maçta da yine oyuna sonradan Emanuel Boateng'in yerine dahil olan Caleb Ekuban, 8 numaralı formayı giydi ve 82. dakikada attığı şık golle takımına 3 puanı getiren isim oldu.

TRABZONSPOR EKUBAN'I KADROYA KATACAK

Bordo-mavili kulüpte kiralık olarak forma giye Ekuban'ın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. 31 Mayıs 2019'a kadar oyuncunun satın alma opsiyon hakkını elinde bulunduran Karadeniz ekibi, İngiliz kulübüyle olan görüşmelerini sürdürüyor. Piyasa değeri de her geçen gün artan Gana asıllı İtalyan oyuncu için Trabzonspor, Leeds'e 1 milyon Euro ödemesi halinde futbolcuyu kadrosuna katmış olacak.

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Trabzonspor Caleb Ekuban Spor Toto Süper Lig

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