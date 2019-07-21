Trabzonspor’da Campi ve Erce için imza töreni düzenlendi

İmza töreninde konuşan Başkan Ahmet Ağaoğlu, çok kaliteli iki oyuncunun kadroya katıldığını vurgulayarak, "Özellikle Campi'yi Trabzonspor'a gelmek için gösterdiği mücadeleden dolayı tebrik ediyoruz. Kendisini uzun süredir takip ediyorduk. Kariyerinden ve performansından hiçbir şüphemiz yok. Özellikle ücret konusuna gösterdiğimiz dirence kendisi de Arjantin'den destek verdiği için çok teşekkür ediyoruz. Gelirken bütçemize katkıda bulundu. Ancak bizim bir özelliğimiz var. Getirdiğimiz oyuncuya forma satıyoruz. Campi'ye 100 forma vereceğiz" dedi.

Yeni transferlerden Erce Kardeşler'i de uzun süredir takip ettiklerini dile getiren Ağaoğlu, "Erce'nin ismi ilk olarak ocak ayında gündeme gelmişti ancak o dönem transfer yasağımız vardı. İşin doğrusu performansı büyüleyiciydi. Bizim yönetim olarak politikamız genç oyuncuları kadromuza katmak ve genç oyuncularımızla birlikte sürdürülebilir bir başarı yakalamak. Bunun yanında gerekli mevkilere de deneyimli oyuncuları dahil ederek zirve yarışının içinde olmak. Kalecilik çok önemli bir mevki. Yedek beklemek çoğu zaman kalecilerde sıkıntı oluşturuyor ama Erce ile birlikte kadromuzda altı kalecimiz oldu. Altı oyuncumuz da önümüzdeki 10-15 yıllık dönemde Türk futboluna kalecilik sıkıntısı yaşatmayacak seviyede. Biz geldiğimizde Uğurcan üçüncü kaleciydi. Bir anda kendisini kalede buldu ve sonrasında milli takıma gitti. Aynı performansı Erce'den de bekliyoruz. Mücadeleyi oyuncularımız verecek ve hak eden formayı alacak. Erce, Türk futboluna önemli oyuncular yetiştiren, genç oyunculara ve altyapıya önem veren bir kulüpten geliyor. Erce'yi yetiştiren Altınordu Kulübü'ne teşekkür ederiz. Transferde de zorluk çıkarmadılar. Erce'ye de aramıza hoş geldin diyoruz ve kendisine 161 adet forma satıyoruz" diye konuştu.