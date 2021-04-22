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Trabzonspor'da Cengiz Ünder sesleri

22.04.2021 10:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Önümüzdeki sezonun kadro planlaması için düğmeye basan Trabzonspor'da Cengiz Ünder sesleri yükseliyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın listesi doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren bordo mavili takım, gündemine milli yıldız Cengiz Ünder'i aldı.

Trabzonspor'da Cengiz Ünder sesleri

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı'nın transfer listesine sürpriz bir ismi eklediği ortaya çıktı. Deneyimli teknik adamın hedefindeki ismin Cengiz Ünder olduğu ortaya çıktı.

İngiltere Premier Lig kulübü Leicester City'de kiralık oynayan ve bonservisi Roma'da bulunan milli futbolcu Cengiz Ünder'in Süper Lig'e dönebileceği iddia edildi.

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2017-18 sezonunda 15 milyon Euro'ya Roma'ya transfer olan 23 yaşındaki futbolcu burada beklentileri karşılamayınca bu sezon 23 milyon Euro satın alma opsiyonuyla İngiliz ekibi Leicester City'e kiralanmıştı.

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İngiliz basını, Trabzonspor'un 23 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak istediğini yazdı. "Karadeniz'de Son Nokta" gazetesine dayandırılan haberde bordo mavililerin Cengiz Ünder için temasa geçtiği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Abdullah Avcı Cengiz Ünder Trabzonspor İngiltere İtalya Roma
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Okuyucu Yorumları 12 yorum
süper lig devi diyince biz de fener cimbom sandık. siradan takıma dev demişler ya
@umutyeniocak ney 2 büyütülmüşler mi sen dev görmemişsin belli görme bence
sizin ne devletimiz var şikelerle haram kupalar almakla devmı olununur
ülkemin scout ekipleri yine harikalar yaratıyor maaşşaaaalllah
daha kaç yıl oldu gideli biraz oynayın Avrupa'da arkadaş tecrübe yapın ne hemen Türkiyeye gelmek

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