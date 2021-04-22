Trabzonspor'da Cengiz Ünder sesleri

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı'nın transfer listesine sürpriz bir ismi eklediği ortaya çıktı. Deneyimli teknik adamın hedefindeki ismin Cengiz Ünder olduğu ortaya çıktı.

İngiltere Premier Lig kulübü Leicester City'de kiralık oynayan ve bonservisi Roma'da bulunan milli futbolcu Cengiz Ünder'in Süper Lig'e dönebileceği iddia edildi.

2017-18 sezonunda 15 milyon Euro'ya Roma'ya transfer olan 23 yaşındaki futbolcu burada beklentileri karşılamayınca bu sezon 23 milyon Euro satın alma opsiyonuyla İngiliz ekibi Leicester City'e kiralanmıştı.

İngiliz basını, Trabzonspor'un 23 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak istediğini yazdı. "Karadeniz'de Son Nokta" gazetesine dayandırılan haberde bordo mavililerin Cengiz Ünder için temasa geçtiği belirtildi.

