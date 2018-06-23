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Trabzonspor'da Da Silva transferi gerçekleşmedi

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 23.06.2018 12:45 | Son Güncelleme

Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, daha önce Trabzon'a getirdikleri Fransız futbolcu Damien Da Silva'nın transferinin gerçekleşmediğini söyledi.

Trabzonspor'da Da Silva transferi gerçekleşmedi

Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kulübün şartlarını ilettikleri 30 yaşındaki stoperin Trabzon'u gezdikten sonra düşünmek için ülkesine döndüğünü anımsattı.

Fransız futbolcudan geçen sürede bir dönüş olmadığını ifade eden Sağıroğlu, "Her iki tarafın da şartları örtüşmedi ve transfer gerçekleşmedi" dedi.

Sağıroğlu, transfer döneminde hata yapma lükslerinin olmadığını kaydederek, "Kulübün ekonomisi doğrultusunda çalışmalarımız sürüyor ancak illa da oyuncu alacağız diye transfer yapmayacağız. Oyuncunun kulübe uygunluğu, yararı ve maliyeti önemli" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Trabzonspor Damien Da Silva

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