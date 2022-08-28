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Trabzonspor'da Galatasaray derbisi öncesi 2 şok daha! Uğurcan Çakır'ın ardından Abdülkadir Ömür ve Bakasetas...

28.08.2022 20:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig 4. hafta mücadelesinde Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Trabzonspor-Galatasaray maçı öncesi bordo-mavililerde büyük bir şok yaşandı. Abdülkadir Ömür ve Bakasetas, Galatasaray maçı kadrosundan çıkarıldı. Bu isimlerle birlikte bordo-mavililerde eksik sayısı 3'e çıkmış oldu. Dün yapılan açıklamada Uğurcan Çakır'ın da Galatasaray'a karşı forma giyemeyeceği açıklanmıştı. Trabzonspor - Galatasaray maçında merakla beklenen ilk 11'ler belli oldu...

Trabzonspor'da Galatasaray derbisi öncesi 2 şok daha! Uğurcan Çakır'ın ardından Abdülkadir Ömür ve Bakasetas...

Galatasaray ile karşı karşıya gelecek Trabzonspor'da Uğurcan Çakır'ın ardından iki isim daha sahaya çıkamayacak. Trabzonspor'da ağrıları bulunan Abdülkadir Ömür ve Bakasetas, Galatasaray maçı kadrosundan çıkarıldı. Süper Lig'in bu sezon ilk derbisi olan Trabzonspor - Galatasaray maçında ilk 11'ler de belli oldu...

TRABZONSPOR'UN İLK 11'İ:

Taha, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Siopis, Bardhi, Dorukhan, Kouassi, Trezeguet, Cornelius.

GALATASARAY'IN İLK 11'İ:

Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Van Aanholt, Torreira, Oliveira, Yunus, Mertens, Kerem, Seferovic.

GALATASARAY'DA EKSİKLER...

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Galatasaray'da tedavisine devam edilen Fredrik Midtsjö müsabakada forma giyemeyecek. Sarı kırmızılılarda ayrıca, Taylan Antalyalı, Oğulcan Çağlayan, Ömer Bayram, Emre Taşdemir ve Christian Luyindama Trabzonspor maçı kadrosuna alınmadı.

134. RANDEVU TRABZON'DA

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Galatasaray ile Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de Trabzon'da yapacakları maçla 134. kez karşı karşıya gelecek.

İki ekip arasında, Trabzonspor'un şimdiki adıyla Süper Lig'e yükseldiği 1974-1975 sezonunda başlayan 47 yıllık rekabette yapılan resmi ve özel 133 karşılaşmanın 59'unu Galatasaray, 44'ünü Trabzonspor kazandı, 30 müsabakada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.

Lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, TSYD Kupası ve özel maçlar olmak üzere geride kalan karşılaşmalarda Galatasaray 174, Trabzonspor ise 151 kez gol sevinci yaşadı.


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