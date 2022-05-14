Trabzonspor'da Dorukhan Toköz'den Ahmet Çalık için duygusal an...

Spor Toto Süper Lig'de 3 hafta kala şampiyonluğu ulaşan Trabzonspor, tarihi başarısını kutladı. Bordo-mavililerin yıldız oyuncusu Dorukhan Toköz, sahnede herkesi duygulandırdı.
Geçtiğimiz aylarda trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Ahmet Çalık formasıyla sahaya çıkan Dorukhan, herkesi duygulandırdı. İşte o anlar...
???? Dorukhan Toköz, Ahmet Çalık'ın formasıyla sahaya çıktı! #beINSPORTSHABER pic.twitter.com/DP6kdeBnlX— beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) May 14, 2022
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