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Trabzonspor'da Dorukhan Toköz'den Ahmet Çalık için duygusal an...

14.05.2022 21:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor'da şampiyonluk kutlamaları Medical Park Stadyumunda yapıldı. Yıldız oyuncu Dorukhan Toköz, kutlamalarda sahneye çıktığı şarkıyla herkesi şaşırttı. Geçtiğimiz aylarda trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Ahmet Çalık formasıyla sahaya çıkan Dorukhan, herkesi duygulandırdı.

Trabzonspor'da Dorukhan Toköz'den Ahmet Çalık için duygusal an...
Dorukhan Toköz

Dorukhan Toköz

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Trabzonspor
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Spor Toto Süper Lig'de 3 hafta kala şampiyonluğu ulaşan Trabzonspor, tarihi başarısını kutladı. Bordo-mavililerin yıldız oyuncusu Dorukhan Toköz, sahnede herkesi duygulandırdı.

AHMET ÇALIK'I UNUTMADI

Geçtiğimiz aylarda trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Ahmet Çalık formasıyla sahaya çıkan Dorukhan, herkesi duygulandırdı. İşte o anlar...


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Trabzonspor Dorukhan Toköz
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