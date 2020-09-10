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Trabzonspor'da Eddie Newton'u sakatlıklar düşündürüyor

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 10.09.2020 12:12 | Son Güncelleme

Süper Lig'in ilk haftasında pazar günü Beşiktaş'ı konuk edecek olan Trabzonspor'da yeni transferlerden gelen sakatlık haberleri Teknik Direktör Eddie Newton'u zorlu maç öncesi düşündürüyor.

Trabzonspor'da Eddie Newton'u sakatlıklar düşündürüyor

Trabzonspor'da üst üste gelen sakatlık haberleri teknik direktör Eddie Newton'u düşündürüyor.

Bordo-mavililerin yeni transferlerinden Trondsen ve Marlon'un sakatlık haberleri keyifleri kaçırırken, iki oyuncunun durumu ise bugün çekilecek MR'ın ardından netlik kazanacak. Pereira, Hüseyin Türkmen ve Yusuf Sarı'nın ise tedavilerine devam ediliyor.

Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton, sakat oyunculardan gelecek haberler sonrası Beşiktaş maçında sahaya süreceği kadroyu şekillendirecek. Yaşanan sakatlıklar nedeniyle oldukça moralsiz olan İngiliz çalıştırıcının zorlu Beşiktaş maçı öncesi yaptığı planlamalarda bir dizi değişikliğe gideceği öğrenildi. Bordo-mavili kulübün ise oyuncuların durumları hakkında resmi bir açıklama yapması bekleniyor.

(İHA)

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