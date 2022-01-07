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Trabzonspor'da Edin Visca'nın imza töreninde güldüren diyalog! ''Yaz oradan 3 milyon...''

07.01.2022 16:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri... Trabzonspor'un Medipol Başakşehir'den transfer ettiği Edin Visca resmi imzayı attı. Abdullah Avcı'nın bu transferde büyük rolünün olduğunu ifade eden yıldız oyuncuya 3.5 yıllık sözleşme imzalandı. Bordo-mavili kulüp, Başakşehir'e de 4.3 milyon Euro bonservis ücreti ödeyecek. Resmi sözleşmeyi imzalamak için imza töreni düzenleyen Trabzonspor'da ilginç bir diyalog yaşandı. Başkan Ağaoğlu ile Visca arasında forma pazarlığı yaşandı. İşte detaylar...

Trabzonspor'da Edin Visca'nın imza töreninde güldüren diyalog! ''Yaz oradan 3 milyon...''
Edin Visca

Edin Visca

BOS Bosna Hersek
Yaş: 32 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Trabzonspor
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Son dakika haberleri... Trabzonspor'da herkesin konuştuğu Edin Visca transferi sonunda noktalandı. Yıldız oyuncu 11 yıl aradan sonra Başakşehir'den ayrılarak Trabzonspor'a imzayı attı. KAP'a yapılan açıklamaya göre 3.5 yıllık sözleşme imzalandı. Bu sözleşmenin karşılığında Başakşehir ekibine 4.3 milyon Euro bonservis ücreti ödenecek. Visca için düzenlenen imza töreninde herkesi güldüren forma pazarlığı yaşandı. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Visca arasında yaşanan pazarlık sosyal medyada gündem oldu. İşte detaylar...

AĞAOĞLU VE VISCA’NIN FORMA PAZARLIĞI

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Visca’nın ülkesi Bosna Hersek’in nüfusunu soran ve “3 milyon” cevabını alan başkan Ağaoğlu, futbolcu ile forma pazarlığı yaptı. Ahmet Ağaoğlu “Yaz oradan 3 milyon forma” cevabını verince gülüşmeler yaşanırken, Bosnalı futbolcu alacağı formaları Bosna’ya göndereceğini belirtti ve “Bosna’dan bana çok mesaj geldi. Orada müthiş atmosfer var, ‘İzliyoruz’ dediler, herkes mutlu oldu ve ‘Doğru karar oldu’ dediler. İlk geldiğim gün bu mutluluğu hissettim, onu da inşallah sahaya yansıtacağım” ifadelerini kullandı. İmza töreninin ardından Edin Visca, Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun talebiyle 1461 adet forma satın aldı.

VISCA: “YILLARDIR BENİ İSTİYORLARDI”

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Bordo-mavili takıma transfer olduğu için çok mutlu olduğunu vurgulayan Visca ise, “Trabzonspor camiası yıllardır beni istiyordu. En sonunda bu transfer gerçekleştiği için başkanımız Ahmet Ağaoğlu'na teşekkür ediyorum. Başakşehir'de hocamızla ve Göksel Başkan'la görüşerek bu transfer için izin aldım. Başakşehir'de birçok şeyi yaşadığımı belirterek Trabzonspor'a gidip yeni şampiyonluklar yaşamak istediğimi söyledim.” ifadelerini kullandı.


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İstanbul Başakşehir Trabzonspor Edin Visca
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