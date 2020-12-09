Trabzonspor'da Ekuban zor günleri geride bıraktı

Trabzonspor'un bu sezon sakatlık ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) geçiren Ganalı oyuncusu Caleb Ekuban, yaşadığı zor günleri geride bırakarak takımına önemli katkı sağladı.

Ligin ilk haftasında Beşiktaş ile oynanan maçta sağ kalçasına aldığı darbe sonucu sakatlanan Ganalı oyuncu, 2. hafta Yukatel Denizlispor, 3. haftadaki Yeni Malatyaspor maçında görev alamadı. Ligin 4. haftasındaki Gaziantep FK maçında forma giyen ancak daha sonra Gana Milli Takımı'nın kampından döndükten sonra Kovid-19 test sonucu pozitif çıkan Ekuban, bu kez de Medipol Başakşehir, Kasımpaşa ve Fenerbahçe maçlarında forma giyemedi.

AVCI İLE İYİ DÖNÜŞ YAPTI

Ligin 8. haftasındaki Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasıyla sahalara tekrar dönen Ekuban, ligin 9. haftasında 1-0 kazanılan Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında takımının golünü kaydetti.

Bu sezon teknik direktör Abdullah Avcı'nın göreve gelmesinin ardından ilk golünü atan Ekuban, Trabzonspor'un da 5 hafta sonra galibiyet hasretine son veren isim oldu. Geçen hafta Demir Grup Sivasspor ile 1-1 biten karşılaşmada da gol kaydeden Ganalı oyuncu, gol sayısını 2'ye yükseltti.