SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Trabzonspor
  4. Trabzonspor'da Ekuban zor günleri geride bıraktı

Trabzonspor'da Ekuban zor günleri geride bıraktı

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 09.12.2020 11:42 | Son Güncelleme

Sezonun ilk karşılaşmasında sakatlanan daha sonra da Kovid-19 testi pozitif çıkan Ganalı oyuncu, sahalara döndükten sonra takımının oynadığı son 3 maçtaki 3 golünün 2'sini kaydetti.

Trabzonspor'da Ekuban zor günleri geride bıraktı

Trabzonspor'un bu sezon sakatlık ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) geçiren Ganalı oyuncusu Caleb Ekuban, yaşadığı zor günleri geride bırakarak takımına önemli katkı sağladı.

Ligin ilk haftasında Beşiktaş ile oynanan maçta sağ kalçasına aldığı darbe sonucu sakatlanan Ganalı oyuncu, 2. hafta Yukatel Denizlispor, 3. haftadaki Yeni Malatyaspor maçında görev alamadı. Ligin 4. haftasındaki Gaziantep FK maçında forma giyen ancak daha sonra Gana Milli Takımı'nın kampından döndükten sonra Kovid-19 test sonucu pozitif çıkan Ekuban, bu kez de Medipol Başakşehir, Kasımpaşa ve Fenerbahçe maçlarında forma giyemedi.

AVCI İLE İYİ DÖNÜŞ YAPTI

Ligin 8. haftasındaki Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasıyla sahalara tekrar dönen Ekuban, ligin 9. haftasında 1-0 kazanılan Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında takımının golünü kaydetti.

Bu sezon teknik direktör Abdullah Avcı'nın göreve gelmesinin ardından ilk golünü atan Ekuban, Trabzonspor'un da 5 hafta sonra galibiyet hasretine son veren isim oldu. Geçen hafta Demir Grup Sivasspor ile 1-1 biten karşılaşmada da gol kaydeden Ganalı oyuncu, gol sayısını 2'ye yükseltti.

Golcü oyuncu, takımına son 3 haftada 3 golün 2'sini atarak 4 puanlık katkı yaptı. Geçirdiği zor günleri geride bırakan Ekuban, takımının da alt sıralardan biraz olsun uzaklaşmasını sağlayan isimlerin başında geldi.

BORDO MAVİLİ TAKIMDAKİ 3. SEZONU

Trabzonspor'da 3. sezonunu geçiren Ekuban, bugüne dek Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa kupaları olmak üzere 76 resmi karşılaşmaya çıkarken 20 kez rakip fileleri havalandırdı.

Ekuban, bu sezon 6 maçta 2 gol, 2019-2020 sezonunda 34 karşılaşmada 10 gol, 2018-2019 sezonunda da 36 maçta 8 gol kaydetti. Bordo-mavililer, 2018-2019 sezonu öncesinde 200 bin avroya 1 yıllık kiraladığı Ekuban'ın satın alma opsiyonu kullanarak Leeds United Kulübüne 1 milyon avro sözleşme fesih bedeli ödemişti.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Trabzon'la ilgili dikkat çeken açıklama: Asıl tehlike...Trabzon'la ilgili dikkat çeken açıklama: Asıl tehlike...
''Hayal kırıklığına uğradık''''Hayal kırıklığına uğradık''
İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'iİşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Irkçı hakem maçtan alındı!
Irkçı hakem maçtan alındı!
PSG-Başakşehir maçında ırkçılık! Takımlar sahadan çekildi!
PSG-Başakşehir maçında ırkçılık! Takımlar sahadan çekildi!
Tüm Türkiye'de aranıyordu! Yaşı 23 ama...
Tüm Türkiye'de aranıyordu! Yaşı 23 ama...
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen koronavirüse mi yakalandı?
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen koronavirüse mi yakalandı?
Paylaşımı olay oldu!
Paylaşımı olay oldu!
Kahreden haber! Milli sporcu hayatını kaybetti
Kahreden haber! Milli sporcu hayatını kaybetti
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
2022 FIFA Dünya Kupası'nda rakiplerimiz belli oldu!
2022 FIFA Dünya Kupası'nda rakiplerimiz belli oldu!
''Dekolte giymeyi seviyorum''
''Dekolte giymeyi seviyorum''
Havada bulut, şampiyonluğu unut
Havada bulut, şampiyonluğu unut
''Hoca kırmızı verdin, yetmiyor mu?''
''Hoca kırmızı verdin, yetmiyor mu?''
Hagi'den yıllar sonra gelen itiraf!
Hagi'den yıllar sonra gelen itiraf!
Çırılçıplak soyundu ve dalgalara meydan okudu
Çırılçıplak soyundu ve dalgalara meydan okudu
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trabzonspor'da Ekuban zor günleri geride bıraktı
Ekuban zor günleri geride bıraktı
Trabzonspor'da Başkan Ağaoğlu'ndan şok hareket
Ağaoğlu'ndan şok hareket! Stadı terk etti...
Abdullah Avcı: PlayStation'da bile olmaz
''PlayStation'da bile olmaz''
Caleb Ekuban: Hayal kırıklığına uğradık
''Hayal kırıklığına uğradık''
ÖZET | Trabzonspor-Sivasspor: 1-1
Abdullah Avcı'dan ilk puan kaybı geldi!
Trabzonspor'da 96 haftalık hasret
Trabzonspor'da 96 haftalık hasret
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.