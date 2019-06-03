Trabzonspor'da Faruk Can Genç ve Hüseyin Mert Kurt ile profesyonel sözleşme imzalandı

Bordo-mavililer, 21 yaş altı takımında forma giyen sol bek Faruk Can Genç ve orta saha oyuncusu Hüseyin Mert Kurt ile profesyonel sözleşmeye imza attı.
Oyuncularla ilerleyen günlerde basın önünde resmi sözleşme imzalanacağı belirtildi.
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