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Trabzonspor'da Faruk Can Genç ve Hüseyin Mert Kurt ile profesyonel sözleşme imzalandı

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 03.06.2019 16:11 | Son Güncelleme

Trabzonspor, altyapısından Faruk Can Genç ve Hüseyin Mert Kurt ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Trabzonspor'da Faruk Can Genç ve Hüseyin Mert Kurt ile profesyonel sözleşme imzalandı

Bordo-mavililer, 21 yaş altı takımında forma giyen sol bek Faruk Can Genç ve orta saha oyuncusu Hüseyin Mert Kurt ile profesyonel sözleşmeye imza attı.

Oyuncularla ilerleyen günlerde basın önünde resmi sözleşme imzalanacağı belirtildi.

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Trabzonspor Faruk Can Genç Hüseyin Mert Kurt

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